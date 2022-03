Caçapava cem anos atrás

A pesquisa histórica feita na Casa de Cultura Juarez Teixeira tem feito surpreendentes descobertas do cotidiano da Villa de Cassapava.

A propósito do tempo em que vivemos, estamos publicando hoje um edital de vacina datado de 1845, para vermos que a preocupação com a vacinação já tem mais de 170 anos, mas que os problemas são mais ou menos os mesmos. Ao que parece, em todo este tempo, não evoluímos nada, continuamos com as mesmas resistências, com as mesmas relutâncias, mesmo sabendo que foi a vacinação que eliminou para sempre, em todo o mundo, a Varíola, o “horroroso mal das bexigas”.

A transcrição do documento manteve a grafia original.

O documento foi escrito com tinta tipo nanquim e com pena.

O símbolo (…) são palavras que não conseguiram ser lidas.

Edital sobre a Vaccina

A Camara Municipal D’esta Villa faz sciente a todos os moradores, que ainda não tiverão o horroroso mal da bexigas, hajam de comparecer na residencia do Cirurgiao Mor. João José de Macedo Coimbra em todas as quartas feiras ao meio dia, para serem vacinados, e comparecerem no sétimo dia nas mesmas horas para o (…) tomar conhecimento se houve progresso ou não, e as que se negarem ficarão sujeitas a multa de vinte mil. os moradores de dentro do limite da Villa, e os que morarem distantes … de dez mil e os que morarem nos limites dos distritos cinco mil. E para que chegue a noticia a todos os se mandou afichar o presente. Camara Municipal de Cassapava 22 de abl. de 1845. O vereador presidente Lucio Jaime de Figueiredo o secretario interino Lucio (…) Penido de Andrade.