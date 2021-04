No decorrer de nossa existência, nós como criaturas de Deus criador, temos essa importante oportunidade de entrar em sintonia com Ele através da Oração. Quanto mais oramos, mais estamos em sintonia com Deus. E estar em sintonia com o nosso criador nos faz muito bem! Somos, portanto vocacionados, chamados à oração.

Talvez muitos dos leitores ainda não tenham conhecimento da existência do Catecismo da Igreja Católica (CIC), o qual apresenta com fidelidade, e de modo orgânico, o ensinamento da Sagrada Escritura, da Tradição viva na Igreja e do Magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos Padres, dos Santos e das Santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus.

O CIC, em vários momentos, fala exatamente desse tema tão importante para a nossa vida, que é a ORAÇÃO. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo o ser do nada para a existência. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Nele e por Ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada.

O homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem do seu criador. Conserva o desejo daquele que o chama à existência. Todas as religiões, por sinal, testemunham essa procura essencial dos homens.

Deus sempre toma a iniciativa, e é o primeiro a chamar o homem. Ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Essa atitude e amor fiel vêm sempre em primeiro lugar na oração: a atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel.

À medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um evento de aliança. Por meio das palavras e dos atos, esse evento envolve o coração. É fundamental que todos nós reconheçamos a iniciativa amorosa de Deus! Ele faz questão que participemos de sua vida! Ele sabe que quanto mais estivermos unidos a Ele, mais felizes seremos.

Se olharmos atentamente para a Sagrada Escritura, veremos que Jesus também muitas vezes se retirou para rezar! Retira-se na solidão da montanha, de preferência à noite, para orar. Jesus ora antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, inclusive antes de escolher e chamar os doze. Jesus ora antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do seu batismo e da transfiguração, e também antes de realizar, por sua paixão, o plano de Amor do Pai. É aí que entendemos de onde Jesus tira tanta força para enfrentar todos os imensos desafios da sua missão! Essa sintonia com o Pai o torna fiel, e faz com que Ele faça a vontade de Deus Pai! Portanto, é a oração que nos dá força e perseverança para enfrentarmos todos os obstáculos e desafios que a vida nos apresenta.

Em tempos de Pandemia, com certeza muitos filhos e filhas de Deus estão voltando seu coração à Deus. Voltar nosso coração para Deus é uma atitude sábia da nossa parte! Que a nossa oração nos torne mais parecidos com nosso Criador!