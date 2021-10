Em outubro, temos duas datas festivas: o Dia das Crianças e o Dia das Bruxas (que já se comemora no Brasil há alguns anos). Por isso, neste mês, a coluna será temática. Nessas duas primeiras sextas-feiras, que antecedem ao Dia das Crianças, vou falar sobre dois livros mais voltados ao público infantil, mas que valem a pena – e muito – serem lidos por todos. Nas três seguintes, dedicarei este espaço a obras do gênero terror/horror.

Decidi começar por onde muitos leitores da minha geração começaram: a Turma da Mônica. Mas não exatamente com os gibis clássicos de Maurício de Sousa, e sim com uma “nova geração”. Escolhi Turma da Mônica – Laços, dos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, que inclusive já foi adaptado para o cinema. Ainda não vi o filme, por isso, não opino sobre a adaptação, mas posso afirmar que o quadrinho é sensacional.

Turma da Mônica – Laços faz parte da coleção Graphic MSP, da editora Panini Comics em parceria com a Maurício de Sousa Produções. Nessa coleção, artistas brasileiros são convidados a escrever estórias diferentes daquelas dos tradicionais gibis da Turma da Mônica, utilizando novos traços para os desenhos dos personagens e do tão querido Bairro do Limoeiro, mas sem deixar de lado as principais características da Turma: a força de Mônica, a aversão à água de Cascão, a troca de letras de Cebolinha e o apetite de Magali.

Na estória de Turma da Mônica – Laços, Cebolinha e Cascão estão sendo perseguidos por Mônica após mais um de seus planos infalíveis ter dado errado. Quando chegam à casa de Cebolinha, descobrem que Floquinho – o cachorro que Cebolinha ganhara quando ainda era um bebê – fugiu. Todos procuram por ele, mas a noite chega e a busca não traz resultados.

No outro dia, incentivado por Cascão, Cebolinha bola um plano. Mônica deixa as diferenças do dia anterior de lado, e ela e Magali se juntam aos amigos para encontrar o cachorrinho, mostrando que os laços de amizade da Turma da Mônica são mais fortes do que qualquer briga que tenham. Essa busca renderá uma grande aventura para eles, mas será que Floquinho aparecerá?

Referência:

CAFAGGI, Vitor; CAFAGGI, Lu. Turma da Mônica – Laços. Barueri, SP: Panini Comics, 2014. 84p.