1. Caçapava vive uma triste entressafra na política local. Terminada a eleição municipal, todo mundo enfiou a viola no saco e deixou que o governo, reeleito por causa da pandemia, continuasse governando mal e fazendo de conta que resolve alguma coisa de interesse da população. Continuaram as distribuições de cestas básicas e o crescente inchaço da Secretaria de Assistência Social em detrimento de outras áreas. A Secretaria de Obras, até para construir um quebra-molas em frente de uma escola, recorre a parcerias com a comunidade. O assunto do superfaturamento do asfalto eleitoreiro ficou sem solução, e ninguém mais ouve falar. A Unidade Móvel de Saúde, recebida antes da eleição, continua sem funcionar com regularidade. O Castra Móvel não funciona, isso que o prefeito é veterinário e amigo do Clube do Cão. A Secretária da Saúde finge que trabalha, ou trabalha mal, ou seu foco é outro, e até a UTI móvel, que foi recebida aos pedaços antes do pleito e que serviria para transportar pacientes da Covid para outras cidades, permanece como enfeite nos pátios da Prefa. Muita gente manda na Saúde sem poder para fazê-lo, como os vereadores do partido do prefeito por exemplo. Parece a casa da mãe Joana.

2. Não vejo os senhores vereadores acionarem o MP, que existe para isso, para defender os direitos da população junto à Administração Pública local. Há muita conversa fiada, e alguns edis de rabo preso por meio de boquinhas para os seus correligionários na cesta de cargos da administração municipal.

3. Agora que retornarão as aulas presenciais, se deram conta de que faltam professores e auxiliares na rede educacional do município. Tiveram quase dois anos para regularizar tais situações e foram pegos de calças curtas.

4. O Programa de atualização do IPTU, iniciado há mais de quatro anos, com gastos do erário, não foi concluído e nem sequer implantado. Com isso, a tesouraria deixa de arrecadar, e a população deixa de receber serviços de melhorias de esgoto e pavimentação. Aliás, só asfaltaram onde já havia calçamento, e sinalizaram alguns locais que realmente precisavam.

5. O estacionamento no centro da cidade é caótico e proibitivo em horários de pico, mesmo em tempos de pandemia, com menor fluxo automotivo.

6. O projeto turístico do Parque da Cascata não andou, e o Parque da Fonte do Mato continua no mato e já apodrecendo o madeirame por falta de manutenção.

7. O prédio sede do Gabinete do Sr. Prefeito continua em ruínas, e a Administração pagando um aluguel desnecessário para sediar o Prefeito e o procurador.

8. Certo convênio que há poucos anos repassou quase um milhão de reais ao Hospital Vitor Lang para, dizem, equipar uma certa clínica de ortopedia ou traumatologia continua sem atender ao povo que precisa e viaja, gasta combustível, paga diárias aos motoristas da saúde, e certos profissionais conhecidos faturam às custas do erário, e ninguém fica vermelho.

9. E assim marchamos no caminho da incompetência e do desleixo. Pobre gente…