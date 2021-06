Aposte em cores e peças confortáveis

A moda está muito versátil. Tem atendido os mais diversos anseios e desejos. Devido ao desgaste emocional causado pela chegada da Pandemia do Coronavírus que assolou o mundo, as pessoas tendem a desmerecer sua autoestima, desprezando muitas vezes o brilho que existe dentro de cada indivíduo.

Através da consultoria de imagem percebi, especialmente nesse último ano, o excesso na utilização de roupas escuras, tons sóbrios. O “pretinho básico” tem seu glamour, pois representa elegância e seriedade, mas, em excesso, pode agravar um episódio depressivo, assim como a cor cinza.

Tenho observado detalhadamente que as pessoas querem sair do quarto escuro, querem adentrar à cartela de cores da moda, por emoção, por estilo de vida ou por moda. É um ótimo sinal! Sugiro ousar tons da cartela mesmo que se faça cautelosamente. Você pode mesclar a discrição dos clássicos bege, cinza e preto com a vibração do pink, vermelho, amarelo, azul e verde e obter excelentes resultados sem temer más combinações. Não deixa que o medo supere tua força pra ousar!

Vamos lá, então! Não consegue usar tons fortes de jeito nenhum? Fica calma aí! Tem muita gente nessa mesma onda, e isso não quer dizer que você esteja mal, ou por fora da moda. Tudo é uma questão de estilo e escolha. Claro, nesse momento elevar as cores e vibrar com os tons eleva seu astral, mas isso não forma estereótipo de beleza ou estilo. Grandes estilistas e modelos consagradas foram menos ousados e mais clássicos. Coco Chanel destacou-se por sua ousadia, que na época dizia respeito à fuga da feminilidade imposta, criando looks a partir de macacões de fábricas masculinas e de marinheiros. Você pode ser genial dentro do seu estilo clássico, acredite!

Aposte em peças casuais que podem ser usadas a todo momento, independente de estar em casa ou na rua. Trabalha numa empresa, escritório ou banco? Indicaria um estilo mais elegante. Entretanto, considerando a massiva demanda de trabalho home office, a quantidade de looks casuais aumentou, tendo as empresas têxteis investido em peças modernas, como o exemplo da linha comfy muito utilizada nesse momento.

Como consultora de imagem, vislumbro dentro de cada mulher uma obra que pode ser lapidada, mas o autoconhecimento é algo determinante, que pode ser alcançado a qualquer instante, basta um olhar para a imagem percebida, e um cuidado atento com a imagem que pretende transmitir.