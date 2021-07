Para entender o seu estilo, você deve, inicialmente, ter um autoconhecimento daquilo que faz, vive e consome. A partir daí, saberá quais suas necessidades básicas de vestuário e em quais estilos firma propósito, bem como em quais gostaria de estar.

Nem sempre isso se torna facilmente visível. Às vezes, precisamos do auxílio do profissional da área, com um olhar atento aos detalhes que podem fazer a diferença em cada aspecto. Nesse momento, entra o trabalho do consultor de imagem, que irá orientá-lo como um condutor daquilo que você já faz instintivamente, mas não sabe. É como se as peças do jogo de xadrez fossem para o espaço adequado, trazendo, de certa forma, uma nova rotina dentro daquilo que você irá vestir e, por consequência, transmitir. Assim, você poderá compreender a imensidão de oportunidades que a moda dispõe dentro de cada estilo que você se encaixa, ou mesmo, daquele único que queira ter.

Dificilmente uma pessoa traz estilo único pela mescla de ações que projetam sua jornada, mas um deles efetivamente será reconhecido como aquele pelo qual deixa sua marca. Invista nele e na forma como se sente com esse estilo. Converse com sua consultora para ver se há um enquadramento nas cores frias ou quentes. Evite o uso excessivo de preto próximo ao rosto. Seja autêntico! A maior elegância que pode vestir vai além dos clichês das imagens estereotipadas, ela vislumbra potencial na criatividade. Mude! E se ama preto, como tenho visto com tantas pessoas? Então. cuide para que os acessórios sejam coloridos, especialmente próximo ao rosto.

Caso queira ser totalmente diferente da forma que se apresenta, então faça! A moda nasce a todo instante, e ninguém disse que você não pode ser o próximo ícone, mas acima de tudo: ame-se!

Na próxima semana faremos um breve comentário sobre os sete estilos e a possibilidade de vestir um ou mais deles.