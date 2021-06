As cores estão diretamente ligadas àquilo que você pretende transmitir. Relacionam-se ao seu estado de espírito e podem favorecer junto ao mercado de trabalho quando bem dispostas e organizadas

Você já pensou sobre a influência que as cores têm na sua vida? Instigante e curioso, o tema traz bastante relevância no mundo da moda e da arquitetura. A Pantone escolhe a cor do ano para melhor definir aquilo que identifica os problemas e as vitórias do momento. Essa definição norteará a cor mais usada em termos de arquitetura e design de moda sem, entretanto, dizer qual tom melhor identifica o momento individual de cada um ou o que fecha melhor com cada tipo de pele, uma vez que isso é muito pessoal.

Num primeiro momento, o correto é identificar em qual cartela de cores você se encaixa. Pode ficar nos tons mais fechados ou abertos. Posteriormente, refletir sobre as cores que tem usado e sobre o seu estilo de vida. Toda cor transmite um sinal. Toda cor transmite uma emoção, um sentido, um vínculo no olhar. Quando você escolhe a cor, você está dizendo algo para alguém, já diz a psicologia das cores. Você pode estar expressando que está imaturo para aquele emprego, ou que é a pessoa certa para o cargo. Você pode estar dizendo que está apaixonado, ou que despreza o sentimento. Você pode estar dizendo que é moderno, clássico, casual, ou contemplar os três estilos com uma mescla de cores, e usar isso a seu favor no trabalho e até no amor.

As pessoas optam por composições monocráticas visando representações mais significativas. Se você opta por um look rosa monocrático (cor única no círculo cromático), passará a ideia de romance, ternura, amor próprio. Se você optar pelo azul, trará a ideia harmonia e equilíbrio, sugerindo algo mais profissional. Usando verde, representará esperança, liberdade e jovialidade, onde entra a empatia e a humanidade. Agora, sobre ideias diferentes e navegar na emoção das cores, assunto curioso e diversificado, segue a próxima coluna sobre o trabalho da consultoria de imagem em paralelo com as cores.