Hoje vamos tratar sobre um assunto que faz parte da vida dos Cristãos Católicos. Em que nós cremos mesmo?

Qual é mesmo a fé que professamos? Crer é uma resposta obediente, consciente e livre ao apelo de Deus, que se revela sempre por amor. Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a quem os referimos como Santíssima Trindade, o mesmo Deus revelado em três pessoas distintas. Ao Pai, nos referimos como Criador, pois, por meio do seu amor, criou tudo o que existe. Ao Filho, nos referimos como o Redentor, pois, por sua vida, morte e ressurreição, fomos resgatados e redimidos do pecado e de todo o mal. Ao Espirito Santo, nos referimos como o Santificador, pois ele constrói, anima e santifica a Igreja.

Nosso Deus, que é Trindade, é família, e nós somos chamados, como membros da Igreja Católica, a fazer parte desta família a partir do momento em que recebemos o Batismo. Ao participarmos da comunidade eclesial, Jesus, Verbo feito homem, continua revelando-nos, hoje, como revelou a seus apóstolos, o amor do Pai e a graça do Espírito.

São Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz: “A fé é certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem”. Escrevendo à comunidade de Corinto, ele afirma: “Caminhamos por meio da fé. não por meio da visão”. Durante a celebração da Santa Missa, após a homilia, todos professamos nossa fé rezando assim: “Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos: ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus: está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo: na Santa Igreja Católica: na comunhão dos santos: na remissão dos pecados: na ressurreição da carne: na vida eterna. Amém.”

Somos, portanto, convidados a fazermos sempre mais a nossa caminhada de fé. Como nos faz bem acreditar em algo que nos dá sentido à vida! Vivemos nossa vida com os pés no chão e com nosso coração voltado para Deus, que é nosso Criador, Redentor e Santificador. Nossa fé na Santíssima Trindade nos motiva a acreditarmos num mundo melhor, mais humano, mais fraterno e solidário, pois nosso Deus, que é amor continua nos amando e desejando que nossa trajetória seja marcada pela fé, pela esperança e pela caridade. Pela fé na Santíssima Trindade, nunca nos sentimos sozinhos nesse mundo! Desejo que tua fé te aproxime cada vez mais da Santíssima Trindade, que é Amor o tempo todo.