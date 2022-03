Crer no amor de Deus

Nós seres humanos, sedentos do Amor de Deus, cada vez mais nos convencemos que Deus é Amor. Sabemos que Deus nos ama, ou melhor, podemos sentir o amor de Deus em nossa existência. Na carta de João 4, 16 temos a confirmação de que Deus é amor! “Deus é Amor: quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele!”

Muito antes de crermos em dogmas, em elucubrações teológicas e em um conjunto de prescrições morais, no centro de nossa vida cristã, está a experiência do amor de Deus. Quanto mais vamos experimentando o amor de Deus em nossa vida, mais nos tornamos capazes de amar, até mesmo aqueles que muitas vezes nos são hostis. O amor é a linguagem entendida por todos os povos e gerações. O amor é capaz de aproximar as pessoas e fazer com que elas se sintam amadas por Deus.

Podemos nos perguntar: Por que tanta violência, ódio, desigualdade social, injustiças, relativização da vida e até mesmo guerra? Enquanto o amor de Deus não for experimentado pelo coração humano, continuaremos vendo a realidade da pobreza humana, que necessita de Deus, que é Amor. Nossa vida sem a presença do amor de Deus se torna vazia, sem sentido.

Se olharmos com atenção para a sagrada escritura, poderemos perceber que o amor de Deus se manifesta e está presente desde a criação. Deus sempre toma a inciativa de nos amar e propor uma aliança de amor para o nosso bem. Deus não se cansa de nos amar! Deus nos ama tanto que envia seu próprio filho ao mundo para revelar ainda mais o seu rosto misericordioso, ou seja, o seu amor para com a humanidade.

Diante de tanto amor de parte de Deus, só nos resta abrir o nosso coração a esse amor infinito. Pelo batismo no Espírito Santo, fomos impregnados do Amor de Deus! A semente do amor está em nossos corações. Permitamos que esse amor se manifeste em nossa vida! Você acredita no amor de Deus? Mesmo que você não acredite, Ele te ama!