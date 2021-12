Na manhã de terça-feira, dia 14, foi realizada a posse do novo Delegado da Receita Federal em Santa Maria. A unidade de Caçapava do Sul faz parte da estrutura desta DRF.

A posse foi presidida pelo superintendente adjunto da Receita Federal na 10ª Região Fiscal, auditor-fiscal Ademir Gomes de Oliveira, e transmitida pelo YouTube da TV Câmara de Santa Maria.

O novo delegado

Alexandre Zorzo Righes tem 34 anos e é natural de São Luiz Gonzaga/RS. Graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, ingressou na Receita Federal no cargo de auditor-fiscal em novembro de 2014, em Uruguaiana/RS. De 2019 a 2021, exerceu a função de Inspetor na Inspetoria da Receita Federal em São Borja.

A Delegacia de Santa Maria

Alexandre assume a condução de uma equipe formada por 161 pessoas, em uma jurisdição que abrange 62 municípios. Ao todo, a DRF Santa Maria jurisdiciona mais de 1,3 milhões de pessoas e mais de 330 mil empresas.

Possui uma unidade aduaneira, a Inspetoria em Santana do Livramento, e cinco agências, localizadas em Alegrete, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, São Gabriel e Santiago.

O evento da posse

Compuseram a mesa de honra o auditor-fiscal Araquém Ferreira Brum, que esteve à frente da unidade de 2013 a 2021, o General de Divisão Hertz Pires do Nascimento, comandante da 3ª Divisão de Exército, o vice-prefeito municipal de Santa Maria, Rodrigo Décimo, e o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Coronel Vargas. A cerimônia contou, ainda, com a presença de várias autoridades civis e militares, regionais e locais.

Em seu pronunciamento de posse, o novo delegado buscou inspiração nas palavras do jurista alemão Paul Kirchhof, segundo o qual a tributação é a expressão financeira da boa ordem que uma comunidade dá a si mesma.

“O tributo cria a base para a segurança, a infraestrutura e os serviços sociais garantidos pelo Estado. Tributo, portanto, é o preço pela liberdade.”

A missão

Righes lembrou a grandiosa missão da Receita Federal: realizar a administração tributária federal e a administração aduaneira. Fazendo isso, a instituição arrecada mais de 98% dos recursos federais e mais de 70% dos recursos de todos os entes federativos.

O novo delegado reforçou também a importância das parcerias com os diversos órgãos, como o município de Santa Maria, as universidades, através dos Núcleos de Apoio Fiscal e Contábil (NAFs), os órgãos de segurança pública, as Forças Armadas e demais entidades.

A cerimônia de posse foi gravada e encontra-se disponível no canal do YouTube da TV Câmara Santa Maria (youtube.com/TVCamaraSantaMaria).