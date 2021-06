Os números das destinações de Imposto de Renda diretamente na declaração de 2021 apresentaram forte crescimento em relação aos de 2020.

Ou seja, mais pessoas decidiram reservar parte de seus valores de Imposto Devido e destiná-la diretamente aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos Fundos do Idoso.

No Brasil

Em 2020, a soma de todas as destinações de IRPF na declaração foi de R$ 109 milhões. Em 2021, este total foi de R$ 173,8 milhões. Um crescimento de 59,1%.

Fundos da Criança e do Adolescente

Em 2020, em todo o Brasil, foram destinados R$ 84 milhões aos FDCA. Agora em 2021, este valor foi de R$ 120 milhões, ou seja, 43% a mais.

Fundos do Idoso

Já as destinações aos Fundos do Idoso passaram de R$ 25 milhões em 2020 para R$ 53 milhões em 2021, ou seja, mais do que dobraram, com um acréscimo de 111,9%.

Rio Grande do Sul

Os valores destinados diretamente na declaração do IRPF pelos contribuintes gaúchos em 2021 são 40,3% maiores do que os valores de 2020. Já o número de declarantes que fez algum tipo de destinação cresceu 28% em relação ao ano passado.

Fundos da Criança e do Adolescente

Em 2020, o total de destinações aos Fundos da Criança e do Adolescente nas DIRPFs de contribuintes do Rio Grande do Sul foi de R$ 11,7 milhões. Em 2021, foram destinados a estes fundos R$ 14,8 milhões, ou 26,2% a mais do que no ano passado.

Fundos do Idoso

Em 2020, o total destinado pelos gaúchos diretamente em suas Declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física aos Fundos de Defesa dos Direitos dos Idosos foi de R$ 3,6 milhões. Na DIRPF 2021, estas destinações tiveram um acréscimo de 86,6%, somando R$ 6,8 milhões.

Caçapava do Sul

Caçapava do Sul não tem ainda um Fundo Municipal do Idoso, mas as destinações ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente subiram de um ano para o outro.

Em 2020, este fundo havia recebido R$ 25 mil. Em 2021, o valor é de R$ 30 mil. Trata-se de um crescimento respeitável, de 20%.

Esta evolução é um bom sinal, mas ainda estamos longe do ideal (a cidade tem um potencial de destinação próximo dos R$ 300 mil).

O destino final do dinheiro

Agora, os valores destinados estão com o Governo Federal. O repasse às contas dos fundos deve ocorrer no início do segundo semestre deste ano (daqui a algumas semanas).

Cada fundo especial tem seu Conselho Gestor. Estes conselhos têm como função deliberar o repasse dos recursos a entidades credenciadas e, depois, fiscalizar sua aplicação.

No fim da linha, cada real destinado ajudará a melhorar as vidas de crianças, jovens e idosos carentes.