Saudamos com alegria a primavera que, mais uma vez, chega espantando o frio e impondo o aroma das flores que tanto nos fazem bem! Bem-vinda primavera!

Estamos nos aproximando do final do mês de setembro e, no próximo domingo, dia 26, celebraremos o Dia Nacional da Bíblia. Estamos agradecidos pela iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que vem nos incentivando a valorizar cada vez mais a Palavra de Deus.

Nos alegra muito o fato de a Bíblia estar ocupando um espaço privilegiado na família, na catequese, nos grupos de reflexão e na vida do povo! Felizmente, a Palavra de Deus está ao alcance de todos nós, e ela é sempre atual, presente nas realidades de cada tempo, iluminando a vida do povo, transformando a vida de muitas pessoas. Quantas vidas transformadas pela Palavra de Deus! Quantas pessoas encontraram o caminho que leva à salvação através da escuta e prática da Palavra de Deus. A Palavra de Deus e a Eucaristia são os dois grandes tesouros espirituais da nossa querida Igreja. É pela Palavra de Deus, Eucaristia e Oração que fortalecemos a nossa vida espiritual.

Nos dias de hoje, percebemos a urgente necessidade de maior conhecimento e vivência da Palavra de Deus, considerando que a humanidade está sendo atraída pelo materialismo, pelo individualismo, pelo hedonismo e pelo egoísmo. Se faz necessário incentivar e promover momentos de estudo e aprofundamento da Palavra de Deus na perspectiva de iluminar as mentes e o coração do nosso querido povo, tão confuso em meio às informações, muitas vezes não verdadeiras, que são divulgadas e compartilhadas pelas redes sociais. É preciso estar atento, vigilante, para não sermos confundidos.

Neste ano, somos convidados a ler e refletir a Carta aos Gálatas, onde encontramos uma das melhores reflexões bíblicas sobre a liberdade humana e a força libertadora da fé em Jesus Cristo. Essa carta acentua que, a partir do batismo, todos somos filhos de Deus em unidade. Permitamos que a Palavra de Deus nos ilumine e nos torne pessoas mais humanas e fraternas!