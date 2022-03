Quando as autoridades municipais preparavam a realização das eleições, que deveriam ocorrer em primeiro de dezembro nesse ano, tinham que, além de escolher as pessoas que seriam encarregadas de zelar pela lisura do pleito, destinar os locais onde deveriam ser instaladas as seções eleitorais, na cidade e no interior do município. Preferiam, sempre que possível, montar as seções eleitorais em estabelecimentos comerciais, mas, às vezes, tinham que colocá-las em residências particulares. O local das mesas eleitorais e os respectivos mesários, titulares e suplentes, deveriam ser escolhidos por votação no Conselho Municipal.

Feitas as escolhas, tudo preparado, quando chega a terrível informação de que, no local escolhido para sediar a quinta mesa eleitoral, no interior do município, havia uma pessoa com doença contagiosa – Varíola.

Assim, um novo local precisou ser escolhido, segundo os dispositivos da lei em vigor, mudança esta também votada e aprovada pelo Conselho Municipal.

Enfim realizado o pleito sem outras ocorrências, o Conselho Municipal, tendo recebido e examinado cuidadosamente as atas das respectivas seções eleitorais, procedeu a totalização dos votos.

Para Intendente, foi eleito o Coronel Baltazar de Bem e Canto, com setecentos e treze votos, seguido de Domingos Jayme de Figueiredo, com seiscentos e sessenta e quatro votos, e Major João de Deus Menezes, com um voto.

Para o Conselho Municipal, foram eleitos o Tenente Coronel Secundino José Barreto, Capitão João Xavier de Carvalho e Manoel Moreira Crespo, todos com seiscentos e sessenta e quatro votos; José Ricardo Haag, com seiscentos e sessenta e três votos; Capitão Francisco Coelho Leal, com seiscentos e sessenta e dois votos; e Pedro Crispim de Camargo, com quinhentos e noventa votos.

O Intendente eleito para o quadriênio de 1909-1912, Baltazar de Bem e Canto, tomou posse em sessão extraordinária do Conselho Municipal, realizada em primeiro de janeiro de 1909, quando também tomaram posse os novos conselheiros.