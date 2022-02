Estamos nos aproximando de mais uma quaresma, período propício para mergulharmos no mistério de Cristo, nos preparando para a Páscoa do Senhor Jesus. Nesse período quaresmal, nossos fiéis são convidados a refletir sobre a Educação, razão pela qual o tema norteador dos encontros preparatórios é: “ensina com amor”.

Tendo presente as potencialidades e as fragilidades que tocam a realidade da Educação em nosso país, à luz da Palavra de Deus, queremos juntos refletir e também tomar consciência, como sociedade, das nossas responsabilidades individuais e institucionais sobre a importância da Educação na vida de cada pessoa, mas também para as instituições, a sociedade e o país. Sabemos que teremos cidadãos melhores quando a Educação cumprir o seu papel em todas as esferas. Sabemos, também, que a mesma não pode ser delegada totalmente às escolas, mas é compromisso da família e da sociedade como todo.

Como cristãos, o nosso modelo de educador é o Mestre Jesus, que soube educar com amor. Quando falamos em Educação, não podemos ter presente somente a educação acadêmica, mas também aquela educação que nos prepara para viver harmoniosamente em comunidade. Dessa forma, a Educação, marcada sempre pelo amor, deve envolver a família, a escola, a Igreja, como comunidade de fé, e a sociedade.

Todos nós queremos nos inspirar no Mestre em educação que é Jesus. Em nossa caminhada rumo a Páscoa do Senhor, nossas comunidades, lideranças, pastorais, movimentos, serviços e grupos de família terão a oportunidade de refletir e aprofundar o tema da Educação em quatro encontros quaresmais, com auxílio de um subsídio elaborado pela CNBB Sul 3, com os seguintes temas propostos: “Com Jesus Mestre, educar a pessoa” (Lc 22, 54-62); “Com Jesus Mestre, educar na Família” (Lc 23, 27-31); “Com Jesus Mestre, educar na Escola” (Mc 15, 20b -21) e “Com Jesus Mestre, educar a ser Igreja”. Os subsídios para os encontros já estão disponíveis na secretaria paroquial.

Permitamos que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de que todos sejamos educadores que falam com sabedoria e ensinam com amor, assim como Jesus, nosso Mestre em educação. Desejo que todos possamos fazer essa caminhada quaresmal que se aproxima.