Minhas desculpas aos novidadeiros, aos que dizem nunca vi tal coisa antes, no meu tempo não era assim, nada disso acontecia. Pois a vida é um ”dejà vu” constante. Pandemias como a atual já aconteceram em outros tempos. Incêndios ou tsunamis destruindo campos e cidades, a fauna e a flora, as lavouras e as criações e deixando populações desabrigadas e famintas também. O coitado do Ló, dos tempos bíblicos, passou por tudo isso. Perdeu mulher, filhos, colheitas, campos, casa, criações e plantações, ficando na completa miséria. Só lhe sobrou a fé, e esta foi a sua redenção.

Ouvindo na Rádio Gaúcha os relatos da situação de Alegrete, que, além da seca prejudicando as plantações e as colheitas, vem sofrendo incêndios nos campos. Matas nativas, criações, suas pastagens e até residências rurais são atingidas com perdas totais.

Quanto à Covid-19, os cuidados sanitários recomendados pelas Organizações da Saúde para evitar a sua propagação repetem as mesmas regras de proteção adotadas há três mil e quinhentos anos em Israel, no tempo da Lepra:

1 – Distância; 2 – Higiene das mãos; 3 – Uso de máscara

Nada de novo, pois, nos reinos da Dinamarca.

A nosso favor, temos a bendita vacina, que, aplicada criteriosa e democraticamente em todo o mundo, será a nossa salvação. Assim, nos protegemos e a todos que nos cercam, os nossos semelhantes que têm o mesmo direito à saúde.

Mas as forças contrárias à vacinação em nosso país estão causando muitos entraves e atrasos. Centenas de crianças já morreram, esperando seu direito à proteção contra a doença.

Além desse flagelo, o nosso clima está sofrendo profundas alterações com o desmatamento, a poluição das águas e todas as medidas absurdas do Governo, que nos trazem essas catastróficas inundações ou secas extremas, o calor que nos sufoca, o aumento da miséria, dos desabrigados, desalojados, famintos e sem esperanças. Um país tão rico de recursos naturais que estão morrendo por medidas eivadas de interesses de quem já tem muito e ainda quer mais.

Onde te encontras, Diógenes, com tua lanterna? Vê se descobres os candidatos ideais para tirar-nos desse caos e dar novos rumos – ou melhor, antigos, mas tomados com responsabilidade e sabedoria – para voltarmos aos trilhos, com novas visões de futuro de paz, igualdade, justiça e humanidade. Que o nosso povo, bem atendido por leis justas, saia das favelas e tenha a vida saudável e feliz a que tem direito. Com saúde, educação, proteção e as mesmas oportunidades de realizações.

Como Ló, confiemos em Deus. Ele é o nosso Pai.