A forma como você se enxerga é diretamente ligada à imagem formada pelos outros

É bem normal as pessoas terem questionamentos sobre a melhor forma de compor looks, fechar combinações de tonalidades, e até mesmo relativos às tendências. O que pode ser insignificante é crucial. E, nesse aspecto, um olhar atento para outra pessoa forma um conceito de imagem percebida.

Extrai-se daí que a forma como você se enxerga é diretamente ligada à imagem formada pelos outros. Isso porque, se você estiver de alto astral, vai usar cores, explorar novidades no campo da moda, ousar em ideias. Já no caminho inverso, trará consigo certo desprezo pelo autocuidado.

A bruxa do conto da Branca de Neve, embora com suas doses maléficas e assombrosas, trazia certo charme e sabedoria quanto ao aspecto da imagem ao questionar para o espelho se existia alguém mais bela do que ela. Esse autorreconhecimento era uma espécie de psicanálise da sua performance que levava à bruxa a sempre querer evoluir.

Daí você se olha e decide que está transmitindo o ideal: que deixa sempre aquela ótima impressão por onde passa. Perfeito! Está pleno em sua imagem percebida. Não gostaria de mudar nenhum aspecto. Lembrando que, para essa análise, não vale aquele velho clichê de que a Barbie era a mulher perfeita. Hoje, a moda evoluiu muito em diversidade de cores, tamanhos, modelos, e não há estereótipo de que a mulher perfeita seria a tradicionalmente imposta.

Agora, se o espelho não deu a resposta desejada, e concluiu que a galera espera mais de você, então é porque, de fato, pode transmitir uma imagem sensacional. Daí a consultora de imagem entra pra te ajudar na projeção da imagem planejada, como veremos na próxima semana.