Envolve um composto entre estilo de vida e forma de apresentação pelo alinhamento da imagem que você passa e aquela que você quer transmitir

Por vezes, transmitir uma imagem legal parece algo de outro mundo. Dá pra se dizer que não é algo simples, mas algo intuitivo, decorrente apenas do feeling, ou do trabalho projetado através de uma consultora de imagem ou personal styling.

Tem gente que vive de acordo com o que transmite, e daí a imagem percebida, que falamos anteriormente, fica bem alinhada com a imagem que se pretende transmitir, a imagem planejada. Outras pessoas, por vezes, necessitam projetar uma imagem para um emprego ou algo do tipo, sendo que isso nem sempre condiz com a sua forma de viver.

A verdade é que cada um vive como deseja. Mas, se você pretende transmitir uma imagem diferente, então suas redes de comunicação devem estar interligadas. Use a tecnologia a seu favor! Não adianta querer usar terno e gravata ou camisa e saia mídi para uma entrevista de emprego junto a uma grande multinacional se, na rede, você posta foto seminu ou descalço. Nesse caso, você vai transmitir uma imagem mais descontraída que poderá ser planejada a favor de algo fitness, linha praia, ou quem sabe até para conquistar uma vaga junto a uma empresa de cosméticos.

Logo, fica evidente que você sempre se encaixa em algum estilo, basta descobrir qual é, tentando alinhar o que transmite aos outros àquilo que planeja transmitir para que obtenha melhores resultados na sua vida profissional, e até amorosa, por que não?

Falando nisso, na semana mais romântica do ano, você tem pensado sobre qual imagem quer transmitir ao amado? Tem pensado sobre a imagem que quer transmitir pra conquistar alguém? Ou simplesmente tem pensado o quanto está bem consigo mesma e dispensa algum relacionamento amoroso? Sugiro vermelho para apaixonadas e branco para pessoas solteiras, pela paixão e neutralidade que representam.

Acompanhe a nossa próxima coluna, que vai dar uma pincelada nas cores e o que elas representam na imagem.