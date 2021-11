Para este mês Missionário, sugerimos ainda uma reflexão sobre o tema Missão. É sabido que a missão principal da Paróquia é torná-la missionária, isto é: torná-la fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo, formando cada vez mais discípulos missionários.

Com o tema Jesus é Missão – “não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20), tivemos mais uma vez a oportunidade de refletirmos, neste final de semana, em todo o Brasil, o Dia Mundial das Missões. O próprio texto do Evangelho de São Marcos nos levou a refletir profundamente isso. Quando Bartimeu, uma vez fragilizado pela cegueira (o que nos impede de ser autênticos discípulos do Mestre), joga fora o manto de sua incapacidade, livre de sua acomodação, pede a graça dos olhos, respondendo ao que ele mesmo chamou de Mestre, – “que eu veja”… Jesus lhe concede a graça, e ele passa a seguir Jesus pelo caminho, ou seja, torna-se um missionário. Assim, também nós não podemos ficar à beira do caminho. ELE sempre está passando. E passando, nos chama; aliás, a história da Evangelização começa com uma busca apaixonada do Senhor que chama e quer estabelecer um diálogo de amizade com cada pessoa, onde quer que ele esteja.

Que estejamos dispostos a dar prosseguimento aos ensinamentos do Mestre como missão, como uma ação concreta. Ele nos convida a sermos parte ativa nessa missão. “Vá às estradas e caminhos e convide a todos que encontrar” (Mt 22, 9). “Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado do Seu amor compassivo”. O Papa Francisco já dizia: Colocar-se “em estado de missão” é um reflexo de gratidão.