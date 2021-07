Existem diversas formas de nós mergulharmos na Palavra de Deus. Cada um, ao seu modo, vai descobrindo o melhor jeito de ler, rezar, meditar e contemplar a Palavra de Deus. A Bíblia não é um conjunto de doutrinas e regras caído do céu. É resultado da caminhada de um povo que ouviu a voz de Deus nos acontecimentos do dia a dia. Rezando, pedindo, agradecendo e celebrando, este povo foi crescendo na escuta da Palavra de Deus, até que o próprio Deus se fez Palavra no Filho Jesus.

Hoje, a Sagrada Escritura continua orientando nossos passos e fortalecendo nossa missão de seguidores de Jesus, iluminados pelo Espírito de Deus. A Bíblia continua a ser luz nos dias de hoje, pois é o próprio Deus que continua a nos falar por meio dela. Ela é luz quando ilumina nossa vida, permitindo-nos compreender o modo de viver segundo o projeto de Deus. Assim, não se trata tanto de entender a Bíblia, mas de entender a vida à luz da Bíblia.

Entre os diversos modos de ler a Bíblia para que ilumine a nossa vida, está a chamada Leitura Orante. E entre os métodos de Leitura Orante, o mais difundido é a Léctio Divina. Chama-se “Léctio” porque, a partir da leitura do texto, conversamos com Deus, que nos transmite uma lição ou um ensinamento. Permitimos que Ele nos fale, respondemos e agradecemos a Ele, e compreendemo-nos com as atitudes do Reino de Deus reveladas por Jesus.

A Leitura Orante pode ser feita pessoalmente, mas também pode e deve ser feita em grupo. O mais importante é criar o hábito do encontro com Deus por meio de sua palavra transformadora, pessoal ou comunitariamente. Em nossos encontros e reuniões pastorais, já temos esse hábito da Leitura Orante praticamente em todas as nossas paróquias. É um exercício a ser feito e experimentado, e sugere-se meditar o evangelho da liturgia do dia.

Quais são os passos da Leitura Orante da Bíblia?

Primeiro passo: ler a Palavra. Entramos em contato com o texto bíblico perguntando: o que o texto diz em si mesmo? Invoque o Espírito Santo, e leia com calma e mais de uma vez o texto escolhido. Preste atenção às palavras, personagens, verbos, lugares, sentimentos, ações e reações, perguntas e respostas.

Segundo passo: meditar a Palavra de Deus procurando descobrir o que Deus, por meio do texto, está dizendo para mim/nós. É importante confrontar nossa vida com a mensagem do texto.

Terceiro passo: rezar com a Palavra. O que o texto me/nos leva a rezar? É o momento de dirigir nossos pedidos e agradecimentos. Transformamos o texto lido em orações, como filhos necessitados e agradecidos que desejam estar com Deus e fazer sua vontade.

Quarto passo: contemplar a Palavra de Deus. O que o texto nos leva a contemplar? Momento de voltar o olhar para Deus, contemplá-lo em seu amor com o olhar da fé. Na contemplação, é importante que estejamos diante de Deus em silêncio, permitindo que Ele nos guie. A relação de amor e intimidade não necessita sempre de palavras, e muitas vezes, estar juntos no silêncio é suficiente e nos transforma.

Encerre a Leitura Orante com uma breve oração, canto ou salmo de agradecimento por tê-lo encontrado na sua palavra viva e transformadora! Ler, meditar, rezar e contemplar a Palavra de Deus faz bem para todos nós.