Toda pessoa é reconhecida por características peculiares relativas a sua personalidade. Alguns focam no trabalho, outros na socialização familiar e lazer, uns prestigiam a alimentação saudável e a prática de esportes, podendo mesclar duas ou mais formas de levar a vida. O nosso consumo diário está ligado ao nosso estilo de vida. Parece clichê, mas isso nos remete à imagem que transmitimos, uma vez que nos vestimos de acordo com nossas necessidades diárias.

Exemplificando, alguém que pratica esportes rotineiramente, pela atividade profissional que exerce, não usa o mesmo traje de alguém que tem uma loja de produtos naturais, nem mesmo de alguém que pratica esportes por lazer ou apenas uma hora por dia. O profissional da área desportiva será praticamente estilo esportivo, mas pode mesclar outros estilos quando não estiver atuando profissionalmente. Se tiver um relacionamento, buscará um look casual, ou fashion, ou quem sabe até um traje elegante para algum evento.

Já o empresário de produtos naturais vai buscar algo bem versátil, provavelmente casual e fashion, já que busca atender públicos diversos. Em momentos de lazer, suas escolhas podem variar de acordo com o estilo de vida que leva.

Por fim, o praticante de esportes eventual, não se pode presumir um estilo sem analisar qual sua rotina, observar o que gosta e consome. Apenas conclui-se que o estilo esportivo é um traço secundário no seu vestuário.

A mesma pessoa pode vestir os sete estilos dentro de um dia, mas sempre haverá aquele pelo qual será reconhecida, e deixará seu rastro pelo estilo de vida que leva. Na próxima semana falaremos sobre o trabalho do consultor de imagem no reconhecimento do life style.