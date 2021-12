O domingo ficou sombrio com a notícia: Ana Valli Cidade partiu para o além. Essa pessoa só coração, que acolhia carinhosamente os idosos do Lar Rosinha Borges, dedicando-se a eles como missionária do Bem e da Paz, deixou-nos para sempre. Conosco, ficam a saudade e as lembranças de suas lutas, campanhas de arrecadação de recursos para manter a Casa, trâmites legais, contabilidade e tantos assuntos que passou a entender e a aprofundar-se.

Recorrendo aos Poderes competentes por empenhos de verbas públicas – um tema tão complicado e de demorada conclusão –, ela tornou-se uma competente administradora desta Instituição, que foi visitada e merecedora dos melhores aplausos de Clubes de Serviço e de setores de Assistência Social do país e do mundo.

O Lar do Idoso Rosinha Borges tornou-se uma das obras que esses mesmos visitantes não podiam deixar de conhecer.

O lado humano no trato dessas idosas era o ponto forte da Casa. Ana dedicava um atendimento pessoal; providenciava recreação, exercícios físicos, aulas de artesanato, jogos de salão, programas de TV e música para alegrar, recordar os velhos tempos ou conhecer novidades dos ritmos novos.

Ana era uma perfeita anfitrioa nas reuniões da Diretoria, nas celebrações de datas importantes e nas homenagens de despedida às Irmãs que, até o ano passado, faziam parte de seu Pessoal.

Deus a receba em sua glória e a recompense por todo o bem que espalhou. Que lá do céu ela interceda por graças e proteção sobre a obra que tanto amou e às “queridas vovozinhas”, que foram seu maior cuidado aqui na Terra.

Ana recebeu como dom este jeito de amar ao próximo e dedicar-se aos velhinhos. Semente que cultivou, fez crescer e deu bons frutos, como o fiel depositário do Evangelho.

Anna Zoé Cavalheiro

P. S.: Aos meus leitores, agradeço as felicitações pelo troféu recebido. Com meu carinho.