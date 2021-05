De tempos em tempos, o assunto inflação volta à mídia. Desde a chegada da pandemia, os números foram subindo, e hoje estão num nível elevado. Neste momento, é importante o conhecimento do significado, diferenças, como ela influi na economia das famílias e como ela pode ser combatida. Normalmente, nos meios de comunicação, as notícias são pouco esclarecedoras e, de acordo com a colocação, pode até resultar em pânico. Muitas vezes, o que se vê são pessoas acusando o governo pelo aumento da inflação, mas isto é falta de informação adequada.

O que é inflação?

Inflação é o termo dado ao aumento de preços de um conjunto de produtos e serviços num determinado período. Sofre os impactos da lei da oferta e da procura. Quando tem muita gente querendo comprar, ela sobe. O arrefecimento da procura faz cair o preço. Pelo lado da oferta, quando esta é abundante, os preços caem, e quando existe a falta, os preços sobem. Outro fator que pode elevar a inflação é o efeito câmbio: quando o dólar sobe, os importados ficam mais caros. Também a forma como o governo administra os recursos influencia no movimento da inflação. Quando os gastos são mais elevados do que a receita, é necessário emitir moeda e, com mais dinheiro em circulação, aumenta o poder de compra, o que pressiona os preços para cima.

Como é feito o cálculo?

Vários institutos realizam o cálculo do índice de preços que comumente é chamado de índices de inflação. Eles são compostos de uma cesta de produtos e serviços, com determinadas ponderações, em diversas faixas de renda e em diversos espaços geográficos. É impossível a comparação entre eles, porque as variáveis e parâmetros são diferentes. Até a nível pessoal é inviável a comparação, pois cada um tem a sua cesta básica, seus gastos. O consumo nas faixas de baixa renda é completamente diferente daquele nas de alto poder aquisitivo. A carne, mensalidades escolares, gasolina, internet, passagens aéreas, são itens que compõem o cálculo de determinado índice, e ficam fora de outro. Cada indicador tem as suas características e um significado, portanto é preciso entendê-los para bem utilizá-los.

Principais indicadores

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Intitulo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são as principais instituições que produzem os mais importantes índices de preços do Brasil. Além destas, várias entidades, como federações e sindicatos, produzem os seus índices próprios direcionados exclusivamente para seu setor.

IBGE

O IPCA, que é considerado o índice oficial pelo governo federal, e o INPC são os mais importantes. Eles medem a variação de preços da cesta básica de produtos e serviços consumidos pela população. É o quanto a população consome de cada produto em relação à renda. O IPCA pesquisa a variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Já o INPC é a variação do custo de vida das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Este é mais restrito e observa a inflação na população de menor renda. O Governo Federal utiliza este índice para corrigir o salário dos aposentados e pensionistas.

Ibre/FGV

O principal índice aqui calculado é o IGP-M, que verifica os preços no atacado para o produtor, no varejo para o consumidor, e nos setor da construção civil. Ele é muito utilizado no reajuste dos alugueis, talvez por ser o primeiro a ser divulgado no mês. A fundação também produz o INCC, que é o índice da construção civil. Além destes, vários outros são divulgados, e representam variação de preços de setores e regiões. Jamais podem ser comparados. Assim como cada família ou pessoa tem a sua inflação, também os setores e partes geográficas possuem diferentes índices de preços. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa! Quando falar em inflação, todo o cuidado é pouco.

Como controlar a inflação?

Deixando as opções do mercado e do governo, você também pode contribuir para diminuir os efeitos da inflação. Na hora de comprar um produto que aumentou de preço, substitua por outro mais barato. Compre apenas o necessário e na quantidade a ser consumida e dentro dos seus limites de renda. Evite promoções, fuja do canto das sereias. Espero ter contribuído!

Pense

A falta de felicidade inviabiliza o sucesso.