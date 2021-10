O mês de outubro será e já está sendo intenso para nossa querida comunidade cristã! No último dia 04, celebramos a memória de São Francisco de Assis, que ainda jovem se converteu e seguiu Jesus na vivência radical do Evangelho. São Francisco continua, ainda hoje, inspirando muitas pessoas no mundo inteiro. Além de Santo, é considerado o patrono da Ecologia e protetor dos animais. Homem sensível e dedicado aos pobres do seu tempo, que conseguia ver a presença de Deus em todas as criaturas. Seu jeito de viver e se relacionar com os outros e com a mãe natureza inspirou nosso querido Papa Francisco, que adotou seu nome para seu pontificado! Aqui em Caçapava do Sul, nosso querido São Francisco continua inspirando muitas pessoas, inclusive temos a Ordem Franciscana Secular (Ordem Terceira), grupo que mantém o espírito franciscano vivo em nosso meio.

No próximo dia 12, celebraremos com alegria o Dia da Criança e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Desejamos que Nossa Senhora abençoe nossas queridas crianças desse imenso Brasil e do mundo inteiro. Que essa data inspire nossas autoridades a cuidar melhor de nossas queridas crianças, especialmente daquelas que sofrem violências, entre elas a violência da fome! Jesus disse: “Quem não se tornar como uma criança não entrará no Reino de Deus!” Que a pureza de coração, a capacidade de perdão das crianças nos convença que precisamos ser como elas! Parabéns crianças de Caçapava do Sul e do mundo inteiro.

Nesse mesmo dia 12, queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, sobre nossa vida e sobre a vida do povo brasileiro, especialmente sobre todos os desempregados que precisam de uma oportunidade de trabalho para sustentar suas famílias.

Também estaremos realizando, no próximo dia 17, mais uma Romaria Diocesana em Cachoeira do Sul.

No próximo domingo, dia 10, estaremos recebendo a visita da Mãe do Redentor, padroeira da Diocese de Cachoeira do Sul, em nossa Igreja Matriz, na missa das 18h. Será um momento de oração e devoção a Nossa Senhora. Uma pequena representação de Caçapava do Sul se fará presente na Romaria. Estamos na torcida pelo fim da pandemia para que, no ano de 2022, possamos realizar esse evento com a presença de milhares de romeiros.

Outubro também é para nós o Mês Missionário. Sempre é bom lembrar que, pelo batismo, todos nós somos chamados a contribuir na missão de Jesus. Ser discípulo missionário de Jesus e contribuir na implantação do Reino de Deus no meio de nós é a missão de todos! Ao celebrarmos o dia mundial das missões (17/10), queremos contribuir para que a missão aconteça no meio de nós e também em outros países, através da coleta missionária que realizaremos em nossas Comunidades Cristãs Católicas. Sejamos cada vez mais missionários e missionárias de Jesus! Nossa meta é fazer acontecer o Reino de Deus no meio de nós! O tema motivador do mês missionário é: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos”! Desejo aos leitores e leitoras um mês abençoado por Deus!