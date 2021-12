Inicio essa breve reflexão de hoje desejando a todos(as) queridos(as) leitores(as) um Feliz e Abençoado Natal! Mais uma vez, a humanidade toda tem a oportunidade de acolher com alegria o menino Jesus, que vem sempre para transformar a nossa vida. É no Natal que nasce o novo, a semente de uma nova humanidade! É Deus que se aproxima de nós na fragilidade de uma criança, chega bem perto de nós para nos dizer o quanto nos ama e o quanto quer que sejamos felizes.

Jesus foi colocado numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ainda hoje, muitas vezes, não tem espaço para o filho de Deus! Muitas pessoas ainda não o acolhem dignamente! Pensando bem, Deus se manifesta na simplicidade, na humildade, sem chamar muita atenção. Esse Deus menino, Jesus Cristo, vem mostrar à humanidade o rosto misericordioso e amoroso de Deus Pai. Vem revelar a todos nós o caminho que nos leva à salvação. Vem revelar o projeto de vida e de salvação de Deus para a humanidade.

Diante do nascimento de Jesus, iniciativa de Deus, somos chamados a celebrar o Natal, deixando de lado a superficialidade do consumismo para abrir nosso coração e acolher o mistério de Deus, que se aproxima de nós. Não podemos nunca esquecer que o homenageado no dia de Natal é Jesus, e não o Papai Noel. A troca de presentes é muito bonita e oportuna, nos aproxima cada vez mais das pessoas que amamos, mas não pode sufocar o que é essencial no Natal: celebrar a vinda de Deus no meio de nós. Ele vem a nós na fragilidade de uma criança para nos mostrar a grandeza do seu amor. Aproxima-se com a ternura e a pequenez de uma criança para nos ensinar a abandonar nossa arrogância de grandeza.

Desejo que todos possamos celebrar bem o Natal do Senhor, agradecendo do fundo do coração a presença de Deus no meio de nós! Esse Deus que nos convida, nos dias de hoje, a sermos colaboradores na construção de um mundo mais justo, humano e fraterno. Que essa data sensibilize sempre mais nossos corações, e que, através de nossa solidariedade, possamos acolher Jesus na pessoa do próximo, especialmente daquele mais necessitado. Ao acordar no dia de Natal, diga, do fundo do coração: “Obrigado, Jesus, pela tua presença no meio de nós!” Obrigado, Maria e José, por terem acolhido na vossa família o Filho de Deus!

FELIZ NATAL!!!!