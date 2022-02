Todos os anos, a Igreja Católica celebra com alegria o acontecimento da aparição de Nossa Senhora, em 11 de fevereiro de 1858, na pequena vila de Lourdes, França. Naquela ocasião, ela apareceu para três crianças: Bernadete Soubirous, de 14 anos, sua irmã Marie Toinette, de 11 anos, e a amiga Jeane Abadie, de 12 anos. Santa Marie Bernard Soubirous, ou Santa Bernadete, deixou por escrito um testemunho que conta em detalhes como Nossa Senhora apareceu para elas:

“Certo dia, fui com duas meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi, então, uma senhora vestida de branco; tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez, a Senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias voltei lá. Repetiu-me, várias vezes, que dissesse aos sacerdotes para construir, ali, uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e rezar pela conversão dos pecadores. Depois de ter perguntado várias vezes quem era, ela com os braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição.”

Depois de anos de desconfiança, finalmente, em 1862, a Igreja, através do bispo Dom Laurence, reconheceu oficialmente as aparições de Nossa Senhora com uma intervenção Divina. Em 1876, foi edificada a Basílica de Lourdes no local em que Maria havia aparecido. Um local que recebe, anualmente, milhões de peregrinos do mundo inteiro.

Bernadete foi canonizada pelo Papa Pio XI no dia 08 de dezembro de 1933, e Lourdes tornou-se um dos maiores locais de visitação de peregrinos do mundo todo. Muitas curas aconteceram e continuam acontecendo pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes.

Também aqui no interior de Caçapava do Sul, temos a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que continua intercedendo junto a Jesus por centenas de devotos que até lá se dirigem pedindo graças e agradecendo as graças alcançadas. Todo dia 11 de fevereiro, será celebrada a Santa Missa na gruta, bem como na Capela Nossa Senhora de Lourdes, interior de Caçapava. Surgiu também outra inciativa bonita no sítio Boa Água, próximo à Capela do Rosário, onde, todo dia 11 do mês, às 15h, várias famílias rezam o santo terço, pedindo que Nossa Senhora de Lourdes interceda por todos os enfermos.

Diante de tantas maravilhas que Deus faz acontecer por intermédio de Nossa Senhora de Lourdes, só nos resta pedir: Rogai e intercedei por todos nós!