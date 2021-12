A partir da denúncia anônima feita por um homem, que alegava ter constatado compras vinculadas ao seu CPF, feitas em Lojas Francas (free shops) na Fronteira, na região de Uruguaiana, a Receita Federal iniciou uma ação de fiscalização no meio do ano.

A investigação descobriu pelo menos 56 casos semelhantes e, além da ação fiscal de cobrança dos tributos devidos, foi feita também uma representação para fins penais. O Ministério Público Federal denunciou, então, os acusados (três sócios) por descaminho e associação criminosa.

Conforme a ação, os três réus utilizavam CPFs de clientes de outra loja, pertencente a familiares, para prestar informações falsas à Receita Federal como forma de obter isenções de impostos sobre a importação de mercadorias. Com isso, conseguiam abastecer o estoque de sua loja comprando bebidas com isenção em quantidade superior à cota permitida, simplesmente atribuindo parte dessas compras a pessoas cujos CPFs estavam sendo usados sem que soubessem de nada.

A defesa dos acusados até tentou pedir o arquivamento da execução fiscal pelo princípio da insignificância, pois o valor da ação é inferior a R$ 20 mil. A turma de julgamento, porém, levou em conta o fato de os empresários estarem realizando a suposta fraude de forma reiterada – ou seja, repetidamente. Por isso, agora no final de novembro, a Justiça decidiu negar o habeas corpus e o arquivamento.

Fica o alerta

Caso você, contribuinte que costuma fazer compras em Lojas Francas (free shops), perceba que estão sendo listadas, no seu CPF, compras que você não fez, denuncie. Não “deixe para lá”, nem fique esperando para ser chamado a dar esclarecimentos. Cada cidadão deve fazer sua parte no combate a crimes fiscais e aduaneiros, pois estes delitos prejudicam a economia brasileira como um todo – destruindo empresas, empregos e vidas.

Receita Federal inicia mais uma Operação Malha PJ

Esta ação atua sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para contribuintes do Lucro Real Trimestral.

Um total de 3.928 empresas em todo o Brasil está recebendo comunicações da Receita Federal para regularização do IRPJ e da CSLL. Trata-se de uma operação que é parte do trabalho da Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, cujo objetivo é a regularização espontânea das divergências encontradas nas declarações destas empresas.

A partir do cruzamento de informações, foi identificada insuficiência de declaração e recolhimento no ano-calendário 2018, e enviados avisos de autorregularização por via postal e por meio de mensagem na caixa postal no e-CAC. O prazo para que as empresas selecionadas regularizem suas situações espontaneamente vai até 21 de janeiro de 2022. Após essa data, será realizada nova verificação nas declarações. Na etapa seguinte, os contribuintes que não se regularizarem estarão sujeitos ao lançamento de ofício.

O valor total das divergências listadas nesta fase da operação é de R$ 1,27 bilhão. No Rio Grande do Sul, especificamente, são 210 empresas, e a soma total de valores recolhidos “a menor” na região é de R$ 38 milhões.

Um ano em Caçapava do Sul

Entrando em clima de final de ano, vou aproveitar para falar diretamente sobre meu primeiro ano à frente da Agência da Receita Federal em Caçapava do Sul (assumi o cargo no final de novembro do ano passado).

Em primeiro lugar, venho agradecer à população de Caçapava e de Santana da Boa Vista, que tão bem me recebeu por aqui. E em segundo lugar, quero enaltecer os contadores e contabilistas da região, além dos contribuintes em geral. O trabalho da Receita Federal só dá bons frutos porque encontra, na comunidade, parceiros e aliados.

Tivemos resultados positivos na campanha de destinação do IRPF (entre março e maio), e foi com alegria que recebi dos próprios empresários locais pedidos de instruções sobre a destinação do IRPJ. As Prefeituras mobilizaram-se para regularizar seus Fundos Municipais da Criança e do Idoso. E conseguimos destinar mercadorias e veículos apreendidos, promovendo a melhora no atendimento às necessidades da população.

Além disso, a imprensa local abriu espaço em todas as ocasiões nas quais precisamos comunicar alguma coisa à população. Em resumo, foi um grande ano.

Nas próximas semanas, trarei aqui neste espaço os números para que possamos ver o que conquistamos neste período e o que ainda precisamos fazer.