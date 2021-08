O mês de agosto é um mês especial para todos nós Cristãos católicos. Durante esse mês, refletimos sobre a vocação e rezamos para que nossas decisões nos tornem pessoas felizes. É sempre Deus que toma a iniciativa em relação às criaturas. É Ele que nos chama à existência e espera que façamos da nossa vida uma caminhada feliz. Todos nós temos a oportunidade de fazer nossas escolhas, ou seja, optar, pelo caminho a seguir. Somos responsáveis por nossas escolhas e contamos com a graça de Deus para realizar aquilo que objetivamos para a nossa trajetória humana. Amar e Servir são duas atitudes muito importantes que contribuem e muito para a nossa felicidade. Só seremos felizes na medida em que amamos e fazemos algo para tornar nosso semelhante mais feliz!

Dando continuidade a uma tradição de longos anos aqui em Caçapava do Sul, de 06 à 15 de agosto de 2021, estaremos realizando, na Igreja Matriz, mais uma Novena em honra à Nossa Senhora da Assunção, padroeira de nossa paróquia e do município de Caçapava do Sul. A realização da Novena é uma verdadeira maratona espiritual em que todos os fiéis têm a oportunidade de manifestar seu Amor e Carinho à Mãe de Jesus e nossa Mãe! Compartilho com vocês, queridos leitores, a programação de nossa Novena.

Nossa Novena tem como Tema Motivador: “ASSIM COMO MARIA, APRENDAMOS A DIZER SIM AO PLANO DE VIDA E SALVAÇÃO DE DEUS.” Tem com Lema: “A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva.” (Lc. 1, 46-48). Motivados por esse tema e por esse lema, estaremos reunidos em nossa Igreja Matriz, de 06 à 15 de agosto, sempre às 19h, com exceção dos domingos, quando será às 18h. Teremos a presença de alguns sacerdotes de outras paróquias mais próximas que irão presidir a Santa Missa e Novena, refletindo sobre assuntos importantes para nosso enriquecimento espiritual.

No dia 15 de agosto, dia da Padroeira, acontecerá a Missa Solene da Assunção de Nossa Senhora em dois horários: às 09h30min, com a presença do Bispo Diocesano Dom Edson e/ou representante, e às 18h. Ambas serão na Igreja Matriz. Durante essa Novena, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre os fiéis e o povo de Caçapava do Sul. Desejamos que a Mãe de Jesus e nossa Mãe interceda junto a Jesus, muitas bênçãos sobre a nossa vida e sobre todas as famílias, especialmente sobre aquelas que foram atingidas pelo coronavírus. Toda a programação será presencial e transmitida pelo Facebook da Paróquia. Participe! NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO! ROGAI POR NÓS!