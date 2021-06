O aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares Android e iPhone, agora tem uma versão aprimorada do Assistente Virtual.

O assistente virtual, que também é conhecido como ChatBot, usa uma inteligência artificial que vai tentar responder diretamente a sua pergunta, ou então vai direcionar você para o menu de assuntos sobre o tema.

Dia Nacional do Contribuinte

Dia 25, terça, foi o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. A data existe desde 2010, com o objetivo de propor uma reflexão sobre o papel do “cidadão contribuinte” para o funcionamento da sociedade.

O conceito de “cidadão contribuinte” define o indivíduo participativo na construção social.

Uma pessoa só é cidadã de fato, plenamente, quando conhece seus direitos e seus deveres, e passa então a ter voz ativa (aceitando, em contrapartida, a responsabilidade de fazer sua parte) no conjunto da sociedade.

Direitos e deveres

A data é também um momento de conscientização para que cada pessoa entenda que é responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias em benefício da sociedade e, ao mesmo tempo, é também destinatária das ações do Estado, que devem melhorar a vida da população. Por isso, ao dever de pagar impostos – um dever de solidariedade – correspondem diversos direitos de cidadania.

O desafio da cidadania

Ainda é comum, ao brasileiro médio, uma visão “alheia” do Estado e da sociedade. Nela, as obrigações são vistas como uma “maldade” e cabe ao indivíduo evadir-se quando possível; ao mesmo tempo, os direitos e benefícios acabam sendo vistos como “presentes” dados por políticos e por outros personagens da vida pública.

Esta mentalidade é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e ao bem estar da nossa população.

A Receita Federal vem trabalhando pesadamente para reverter este quadro, através principalmente das ações da Cidadania Fiscal, da Comunicação e de uma mudança no perfil do Atendimento.

Firmado acordo do primeiro PAV da região

Nesta terça, dia 25, a Receita Federal e a Prefeitura de Rosário do Sul assinaram o Acordo de Cooperação Técnica para estabelecer um Ponto de Atendimento Virtual na cidade.

É o primeiro desses acordos firmados aqui na região de Santa Maria.

Nos arredores de Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e São Sepé poderão futuramente ter os seus, caso as prefeituras tenham interesse.

A inauguração efetiva dos primeiros PAVs está prevista para o dia 1º de junho.

Reta final do IRPF

Faltando quatro dias para o fim do prazo de entrega do IRPF, temos os seguintes números:

Em Santana da Boa Vista, foram entregues 475 declarações, perfazendo 59% do total esperado para este ano.

Em Caçapava do Sul, 2.821 contribuintes já fizeram o IRPF. Em São Sepé, foram 3.999. Nas duas cidades, os números equivalem a 79% das respectivas estimativas para 2021.

Lavras do Sul está mais próxima de concluir as declarações dos cidadãos obrigados à entrega: com 832 DIRPFs finalizadas, temos 83% do total esperado.