Estamos nos aproximando do final de mais um ano que foi de muitos desafios, incertezas e sofrimentos para muitas famílias do planeta todo e também de Caçapava do Sul. Mesmo em meio aos sofrimentos e angústias, somos convidados a viver o Advento que, para nós, é o primeiro tempo do Ano Litúrgico, que antecede o Natal.

Para nós cristãos, é um tempo de preparação e de alegria, de expectativa, quando os fiéis, esperando o nascimento de Jesus Cristo, procuram fazer uma revisão de vida, abrindo mais ainda seus corações a Jesus, que nasce sempre no coração daquele que é solidário, justo e promove a Paz.

Costumo dizer aos nossos fiéis que todos precisamos entrar no clima do Advento para celebrar da melhor forma o Natal do Senhor. Se não entrarmos no clima natalino, o dia 25 de dezembro não será um dia tão especial e significativo como pode e deve ser.

A vivência do Advento como tempo forte de preparação para o Natal, dia em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor, é fundamental para sentirmos, em nossos corações sedentos da presença de Deus, o Amor incondicional do Criador, que se torna mais próximo de nós através de seu filho Jesus. A chegada do Natal, preparado pelo ciclo do Advento, é a realização e confirmação da Aliança anunciada no passado pelos profetas. É a Aliança do Amor realizada plenamente em Jesus Cristo e na vida de todos aqueles que praticam a justiça e promovem a paz. Celebrar o Natal é, sem dúvida, celebrar o Amor de Deus! Deus não se cansa de amar a humanidade!

Desejo que todos os fiéis e todas as pessoas permitam que o Amor de Deus toque ainda mais os nossos corações, e que esse período do Advento nos torne mais sensíveis à presença de Jesus na vida do próximo, especialmente dos mais necessitados.

Infelizmente, ainda temos no meio de nós muitas pessoas, inclusive crianças, que passam fome, ou seja, não têm o suficiente para se alimentar dignamente. O alimento é dom de Deus e direito de todos! Nossa Pastoral Social continua, dentro do possível, atendendo os mais necessitados. Nossa gratidão aos que estão colaborando com doação de alimentos e brinquedos! Quando nos sensibilizamos com o nosso próximo necessitado, é sinal que Jesus está se tornando presente em nosso coração. Bom advento para todos nós!