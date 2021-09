Até quando nosso Planeta seguirá sendo habitável? O buraco da camada de ozônio já tem o tamanho da Austrália. Passou 21 de setembro – Dia da Árvore –, e as nossas florestas continuam cada vez mais ameaçadas por incêndios, derrubadas, contrabando de madeira. Em vão, o Mundo clama “Salve a Amazônia!”, mas os ouvidos de nosso Presidente e de seus asseclas estão voltados para outras vozes que rendam lucro imediato para os bolsos dos ambiciosos, sem escrúpulos, das camadas privilegiadas.

O que podemos festejar nesta data? Que em nosso querido Rio Grande ainda temos matas nativas, campos bem tratados, pecuária e agricultura fazendo alternância no uso da terra para preservá-la, insumos e técnicas modernas que assegurem mais produtividade da agropecuária e proteção à fecundidade do solo? Seria o exemplo para ser seguido.

Nesta Semana Farroupilha, não foram poucos os motivos para orgulhar-nos de nossas tradições que, no entanto, não nos detêm no passado, e sim nos animam a prosseguir com honra e altivez, encarando os desafios do momento e enfrentando-os com novos conhecimentos da ciência, tecnologia e relações sociais para assegurar-nos um clima de fraternidade, igualdade, liberdade e progresso. E reavivar nosso sonho de voltarmos a ser o celeiro do Brasil.

O discurso de Bolsonaro na ONU não trouxe nenhuma surpresa. Muito bem escrito – agora que o Itamaraty tem representantes devidamente preparados –, mas continua a blindar os problemas climáticos do país no combate ao coronavírus e à pandemia, bem como nas medidas do Ministério da Saúde, cujas ações e omissões estão sendo julgadas na CPI por inoperância e sucessivos erros que resultaram em mais de quinhentas mil vítimas da doença e de suas sequelas.

Bolsonaro aproveitou os holofotes para mostrar sua rebeldia de adolescente desobedecendo às medidas sanitárias da OMS, sem máscara, declarando que não foi vacinado e sendo barrado em restaurantes e outros lugares públicos cobertos. É esta a imagem do Presidente popular, que come pizza do lado de fora do estabelecimento, rodeado da claque seguindo-o como cordeirinhos e imitando suas atitudes. Uma comitiva que foi hostilizada e vaiada, não faltando a reação do Ministro da Saúde com um gesto deselegante – até obsceno – em represália.

Que vergonha, meu Deus! É esse o Brasil que o mundo todo está vendo? Deixamos de ser o país de povo educado, acolhedor, respeitoso?

Agora, cabe-nos rezar e esperar que a CPI cumpra seu papel, e o país volte a rodar nos trilhos consertados.

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, intercedei por nós.