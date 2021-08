Será o biótipo, o life style, a insegurança ou simplesmente a possibilidade de sair para uma festa?

O consultor de imagem atravessa uma linha tênue que perpassa o espaço da autoestima. Isso quer dizer que deve estar atento aos sinais do cliente para melhor atendê-lo. Ao se questionar sobre o que mexe com a intimidade e autoestima de alguém, busca-se identificar qual aspecto deve ser aprimorado para que a imagem percebida seja harmônica, traduzindo-se numa imagem projetada.

Ultrapassar estereótipos significa dizer que você pode aprimorar um estilo próprio dentro do que mais gosta, sem cair na mesmice. É também dar um olhar para o seu corpo, suas curvas, escolher as cores e recortes que lhe favorecem pra conseguir se enxergar. É reconhecer sua rotina e trabalhar o vestuário e o bem-estar dentro de padrões recriados a cada instante. É permitir que, mesmo achando que nada sabe sobre moda, foi do nada que alguém surgiu. É saber que, na festa ou na monotonia, há um estilo pessoal.

Quer dizer, então, que tanto na euforia quanto no relaxamento, na comemoração ou no descanso, na balada ou na rede do campo, o que mais importa é achar-se. A melhor dica que se dá para alguém é o autoconhecimento, que funciona em qualquer tempo ou lugar: “na chuva, na fazenda, ou na Casinha de Sapê”, como diria a canção. Fique atento aos sinais daquilo que lhe faz brilhar! Cada estrela tem um lugar guardado nessa dimensão. Você encontrou o seu?