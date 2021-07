Posso vestir dois ou mais estilos sem parecer estranha?

Existem pelo menos sete estilos reconhecidos universalmente: clássico, esportivo ou básico (quase um oitavo estilo), romântico, criativo, elegante, moderno e sensual (também chamado de sexy).

O estilo clássico, também denominado tradicional, refere-se a mulheres que gostam de roupas formais, com poucos detalhes e linhas retas. O esportivo ou básico é despojado e prático. O esportivo atua mais na linha fitness, e o básico na linha casual, mas ambos entram na mesma classificação, embora se possa distinguir com facilidade os dois. O estilo romântico é escolhido por mulheres leves e doces que escolhem peças fluidas e soltas, com babados e saias rodadas. O criativo é escolhido por mulheres que ousam e arriscam misturar peças e cores. O elegante caracteriza-se pelo uso de peças modernas sofisticadas e luxuosas, bem alinhadas e com o perfeito caimento. O estilo moderno é o mesmo fashion, representando a mulher inovadora, que curte tendências, ama comprar online e anda sempre na moda. Por fim, o sensual é o estilo da sedução e reporta-se a mulheres poderosas, que valorizam suas curvas. Grande parte das mulheres brasileiras veste este estilo pela tendência de usarem peças mais ajustadas ao corpo.

Para entender o seu estilo, você deve, inicialmente, ter um autoconhecimento daquilo que faz, vive e consome. A partir daí, saberá quais suas necessidades básicas de vestuário e em quais estilos firma propósito, bem como em quais gostaria de estar. Dificilmente alguém veste estilo único. Geralmente, tem aquele que é mais característico. Considerando que nossa vida muda a todo instante, nosso estilo de vida e forma de vestir acompanham. Muitas pessoas que usam clássico elegante estão mais próximas do estilo esportivo/casual na pandemia. O importante é saber que existem testes pra identificar o seu estilo e as cores que lhe favorecem. Isso será bem proveitoso na hora de sentir-se melhor pra vida pessoal e profissional. Já fez o teste e viu que sua cor favorita não te favorece? Não tem problema, você pode usar tudo que gosta, basta fazer uns ajustes.

Na próxima semana vamos falar sobre detalhes e acessórios.