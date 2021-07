Vamos partir nosso bate-papo de hoje da análise de duas pessoas com estilos diferentes, as quais você, num primeiro momento, pode ter a impressão de serem pessoas sem estilo próprio. A primeira cliente se diz desprovida de estilo porque é simples, não gosta de detalhes, nem maquiagem, anda com peças soltas. A outra cliente, em momento diverso, comenta que não tem estilo porque gosta de tudo, não sabe definir suas escolhas de roupas, simplesmente veste o que lhe cai bem, fica perdida com a variedade da moda e gostaria de ter estilo pra se vestir.

Em primeiro lugar, é errado dizer que alguém não tem estilo, assim como é errado dizer que alguém é mais estiloso do que outro. As pessoas podem estar mais de acordo com a moda, com as tendências, estilo é outra coisa. Estilo é algo pessoal, característico de cada um, uma escolha. Todas as pessoas têm estilo. Seja ele casual, fashion, moderno, exuberante, romântico, esportivo, elegante ou clássico, mesclados ou não, todos terão estilo. Assim, você pode mesclar um ou mais estilos conforme a sua escolha.

Isso pode variar conforme o seu life style. Uma dona de casa não tem o mesmo estilo de uma executiva, mas nem por isso deixa de ter estilo. Partindo da análise das clientes, evidencia-se que a primeira tem um estilo mais casual, podendo aproximar-se do esportivo pela opção de peças soltas. O que não se sabe é o motivo que a leva a tomar tal decisão. Se ela simplesmente não necessita utilizar nenhum traje mais alinhado para trabalho, nem mais romântico para um encontro, sua escolha é bem definida e está tudo bem. Se ela quiser mudar, existem várias sugestões que podemos inserir no seu guarda-roupas e na sua rotina.

A segunda cliente é versátil, gosta de mudar, logo, mescla estilos e não sabe. Daí infere-se que o seu life style é o de uma pessoa que possui afazeres diversos, e em razão disso, necessita de trajes diferentes, para ocasiões diferentes. A sugestão que daríamos seria entender sua rotina para ver quais os estilos se encaixam e fazer as mais belas escolhas junto às cores que lhe caem bem.

Você percebeu o quanto o autoconhecimento é importante? Para isso, você deve entender o seu life style, assunto que falaremos na próxima coluna.