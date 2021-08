Na segunda-feira, dia 23, a Receita Federal publicou uma novidade que vai animar a muitos produtores rurais: as dívidas do ITR agora devem ser parceladas pelo portal e-CAC.

Antes, era preciso ir a uma unidade de atendimento ou abrir um processo. Dentro da RFB, algum servidor tinha que cadastrar manualmente os débitos (competência por competência) para que o parcelamento fosse possível. Agora, tudo isso acabou!

Nossos sistemas estão sempre evoluindo e, para acertar dívidas do ITR, o processo agora é o seguinte:

1 – Acesse o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) e, dentro dele, entre no Portal e-CAC com a sua senha gov.br ou código de acesso.

2 – Selecione a opção “Pagamentos e Parcelamentos”.

3 – Clique em “Parcelamento – Solicitar e Acompanhar”. E, dentro do sistema de parcelamento, escolha as condições, o número de parcelas, etc.

Em resumo, renegociar o ITR agora é um processo idêntico ao adotado para o Imposto de Renda e para outros tributos. Além do ITR em si, é possível parcelar – por este mesmo caminho – as multas de atraso nas declarações, a Taxa de Cadastro Contribuições da Área Rural, lançamentos de ofício, etc.

Aberta consulta ao 4º lote das restituições 2021

A Receita Federal abriu, na manhã de terça-feira, dia 24, a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O crédito dos valores deste lote será feito no dia 31 de agosto.

No total, serão R$ 5,1 bilhões pagos a aproximadamente 3,8 milhões de contribuintes em todo o Brasil. Destes, 249 mil são gaúchos.

O valor das restituições somadas no Rio Grande do Sul é de R$ 287 milhões.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), entrar no Portal e-CAC e consultar sua situação dentro da opção “Meu IRPF”.

Evento no YouTube trará inovações e novidades

No dia 1º de setembro (amanhã), de manhã, temos um evento da Semana i-Nova Receita 2021 voltado ao público externo. Para assistir, basta acessar o canal “TV Receita” no YouTube:

www.youtube.com/TVReceitaFederal

A Receita Federal tem como um dos seus princípios de gestão a Inovação. Por isso, vem estimulando seus servidores a buscar novas soluções para as demandas da instituição, do contribuinte e do país.

A Semana i-Nova Receita foi criada para divulgação das últimas novidades e projetos.

Para finalizar…

Vou lembrá-los semanalmente disso: produtor rural, faça sua declaração do ITR. O prazo termina no dia 30 de setembro.