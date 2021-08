O consultor de imagem pode fazer um papel específico num determinado evento ou ocasião especial ao atuar como Personal Shopper. Nesse papel, fará um trabalho de análise pessoal para verificar a real necessidade do cliente para o momento importante, acompanhando e indicando as mais recomendadas marcas e lojas para adquirir os mais favoráveis produtos e serviços.

Não quer dizer que isso seja definitivo. Daí você pode conversar com sua consultora para tirar suas dúvidas sobre outros dias importantes e sair novamente às compras, sem dispensar aquele blazer ou scarpin que guarda e é atemporal.

Indicar uma boa make, cabeleireiro, tudo isso faz parte do trabalho e deve caber no budget do cliente. Por ser um trabalho mais específico, o interessante é que já tenha conhecimento prévio do cliente para então sair diretamente ao atendimento do que se projeta. No entanto, como nem sempre é assim, muitas vezes o trabalho do Personal Shopper pode ser ampliado para uma compreensão maior do cliente, como uma tarde de estudo sobre imagem percebida e planejada, alcançando o patamar do consultor de imagem. Este, sendo mais complexo, além de ir ao Shopping com você, ajudá-lo a se autoconhecer, pode ensiná-lo a vestir-se em situações específicas, trabalho do Personal Stylist, que falaremos na próxima semana.