O consultor de imagem, além de fazer um papel específico num determinado evento ou ocasião especial, atuando como Personal Shopper, pode exercer a função de Personal Stylist ao aproveitar o estilo de cada um e selecionar o que da moda lhe favorece. Nesse papel, também será necessário conhecer o cliente, pois é a partir do life style, biótipo, costumes e de onde reside que se conduzirá a escolha para melhor expressão do que se é.

O consultor de imagem vai trabalhar mais intrinsicamente a imagem e a autoestima. O Personal Stylist amplia esse conhecimento para selecionar as peças que irão se adequar melhor a cada pessoa, tudo dentro do que é tendência.

Você está pronto para conhecer seu corpo, identificar seus pequenos defeitos e qualidades, usando tudo isso a seu favor? Embora escute alguns relatos sobre a falta de segurança para realizar melhores composições em relação ao seu biótipo ou às cores que favoreçam, sugere-se que seja feita essa análise porque, na hora que você se deparar com o espelho ou com aquela situação inusitada, vai amar os resultados que pode alcançar.

O potencial da expressão do corpo e do tom de pele deve ser explorado pelas dicas do visagismo e do método de coloração pessoal, sendo que isso já é, por vezes, intuitivo. Vamos deixar essa semana de reflexão para que, na próxima, você decida o que mexe com a sua autoestima quando fala em estilo pessoal. Será o biótipo, o life style, a insegurança ou simplesmente a possibilidade de sair para uma festa?