Pare de negar seu espaço!

Todos têm um lugar nessa dimensão, não sendo diferente no espaço da moda. Você pode até achar que está deslocado. Isso te direciona para um estilo próprio.

Achar seu lugar no mundo da moda não é o mesmo que encontrar seu estilo pessoal. Você precisa ter um autoconhecimento do que gosta ou repudia pra que alcance as tendências.

Veja só como uma transformação dentro de padrões básicos dá um efeito significativo na autoestima e traz efeitos promissores na carreira e na vida pessoal de alguém. Usar tendências não quer dizer uniformizar-se dentro do padrão da moda lançada em grandes centros. Usá-las é mesclar seu estilo pessoal com lançamentos, ou mesmo manter-se dentro do clássico da moda.

Existem peças que sempre estão em alta, você pode aproveitá-las. Teria algumas a citar. Um bom closet ou guarda-roupas deve ser composto por uma seletiva que te faça bem: ótimas combinações e versatilidade. Isso significa que uma roupa mais antiga pode ser bem aproveitada se utilizada com um jeans moderno, por exemplo.

Mesmo que fique na dúvida das combinações, use cores sólidas que estejam dentro da sua estação de cores, conforme a análise de coloração pessoal. Daí será fácil e prazerosa a sensação de achar o seu lugar na moda. Quantos necessários você tem no seu espaço de vestir?

Na próxima semana, vamos dar algumas dicas quentes que te deixarão mais confiante.