Você pode ter um closet ou guarda-roupa lotado, mas não necessariamente completo

Na hora da compra, sempre se tendencia a um determinado padrão: blazer, jeans, t-shirts, bolsas ou sapatos. A pergunta que se faz é quantos desses itens você tem nas cores mais versáteis, e quais são determinantes para que sua escolha seja leve e rápida.

Ninguém disponibiliza tempo para a incerteza de ficar minutos na frente do closet. Isso causa certa angústia, enquanto esse momento deveria ser prazeroso. Ao apreciar o que se tem, no momento da escolha do look, você deve, inicialmente, pensar no tipo de evento que irá.

Para o trabalho, existem peças que são imprescindíveis, como um blazer preto e off-White, caso não tenha uniforme, trabalho também indicado pela consultoria de imagem para empresas, considerando a imagem que a marca pretende transmitir. Seria indicado para garantir a qualquer situação estar bem vestida: uma boa camisa branca ou t-shirt, um sapato bege ou preto com salto, uma saia lápis, uma calça clássica preta ou cinza, um suéter, uma parca e um vestido pretinho básico.

Empregos informais sugerem jeans, jaquetas e t-shirts. A questão é que, dispondo dessas peças, você não pode dispensar aquele lindo acessório, o que será uma marca pessoal. Uns preferem gargantilhas; outros, colares alongados ou somente um lenço, mas dá pra garantir que um bom adereço fortalece o seu estilo e a sua presença.

Na próxima semana falaremos sobre looks criativos e a possibilidade de mesclar uma t-shirt nas ocasiões formais.