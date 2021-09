Por incrível que pareça, já estamos novamente em pleno mês de setembro, quando o calendário civil a nível nacional nos convoca a celebrar o Dia da Pátria com espírito de cidadania responsável, com menos intolerância e mais compromisso com um País que inclua todos os seus filhos e os trate com a dignidade que merecem. Em nosso Rio Grande do Sul, os gaúchos e as gaúchas já estão preparando suas indumentárias para celebrar com alegria a Semana Farroupilha. São eventos importantes que envolvem nosso querido povo e que devem ainda ser realizados com especiais cuidados, uma vez que nem todos estão devidamente imunizados, respeitando, assim, a vida do nosso próximo. Celebrar sempre e com responsabilidade!

Em nossa Igreja Católica, no mês de setembro, celebramos o mês da Bíblia pelo quinquagésimo ano. Essa iniciativa da CNBB, que completa 50 anos, tem como objetivo anunciar, tornar conhecida e fazer ecoar a Palavra de Deus no coração de todos os fiéis e de todas as pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus.

Para esse mês de setembro, a Igreja propõe o aprofundamento da carta de São Paulo aos gálatas, e tem como lema: “Pois todos vós sois UM em Cristo”, que é um convite para a prática da unidade comunitária. Deus, através de sua palavra, provoca ânimo novo e enche o coração da humanidade de esperança. A Bíblia não é uma coleção de livros literários! É muito mais do que isto. É fruto de práticas comunitárias com marcas históricas milenares, reconhecidas como de inspiração divina, com a contribuição de seus escritores, limitados e inspirados. A Palavra de Deus consegue articular fé e vida, porque une a ação de Deus e a prática de vida das pessoas.

Gosto muito de um hino que é cantado em nossa Igreja e diz assim: “Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar, ela é Luz e Verdade, precisamos acreditar!” Desejo que a Palavra de Deus continue nos aproximando cada vez mais do sonho e projeto de Deus para a humanidade. Que ela continue transformando a vida das pessoas, iluminando a trajetória humana rumo ao reino definitivo. Quanto mais mergulhamos na Palavra de Deus, descobrimos que Deus nos ama infinitamente! Temos ao alcance de nossas mãos e olhos um tesouro que se chama Bíblia! Desejo que setembro seja um mês incrível para toda a humanidade, e que ela se volte mais para a Palavra de Deus.