Ando percebendo um retorno muito bom da campanha de Destinação do IRPF para os Fundos da Criança e do Idoso. A Receita Federal no Rio Grande do Sul como um todo está empenhada em promover esta iniciativa.

Já recebi mensagens de todo o Brasil, e os contadores caçapavanos que atendo no dia a dia parecem interessar-se pela questão.

Espero que essa empolgação toda de parte da sociedade materialize-se, na prática, em uma melhora em relação aos tímidos resultados de 2020.

Como é simples destinar!

Nunca é demais relembrar o procedimento: ao fazer a declaração do Imposto de Renda pelo modelo completo (Deduções Legais), lembre-se de preencher a guia Doações Diretamente na Declaração.

Ao final da declaração, o sistema emitirá dois DARFs, e tu deves pagar ambos. Mas perceba que o valor doado será descontado do teu Imposto a Pagar, ou acrescido ao valor da tua Restituição.

Assim, tu estás ajudando às entidades que atendem aos necessitados sem ter que gastar um centavo do teu bolso.

Pequenos valores

Antes, quando uma pessoa tinha uma dívida inferior a R$10,00 com a Receita Federal, ela era obrigada a pagar um DARF com esse valor mínimo.

Agora, foi implementada uma novidade: se a pessoa ou empresa tem vários pequenos débitos que, somados, R$10,00 ou mais, é possível juntá-los em um DARF único. E pagar, inclusive, usando o PIX.

Essa opção está disponível dentro do portal e-CAC, lá no site da Receita Federal. Basta entrar no relatório de situação fiscal e emitir.

Quase R$1 milhão em celulares para alunos carentes

A Receita Federal destinou 360 celulares para a Prefeitura de Santa Maria. A entrega aconteceu no dia 30, e foi feita pelo nosso delegado regional, o auditor-fiscal Araquem Brum ao prefeito Jorge Pozzobom.

Os aparelhos, avaliados em R$936 mil, foram apreendidos em operações de combate ao contrabando e ao descaminho.

Agora, serão entregues aos alunos pobres matriculados em escolas da rede municipal, para que possam assistir às aulas através da internet enquanto durar a pandemia da Covid-19.

Prorrogação do prazo da ECD

Atenção, empresas obrigadas à entrega da Escrituração Contábil Digital!

O prazo final para transmissão da ECD relativa ao ano-calendário 2020 foi adiado para o dia 30 de julho.

No caso das empresas que fazem ECD, e que foram objeto de cisão, fusão, incorporação ou extinção entre janeiro e abril, a data-limite também passou para julho.

Já as empresas que passarem por alguma dessas situações entre maio e dezembro, seguem obrigadas a entregar a ECD até o último dia útil do mês seguinte ao evento.

Boletim do IRPF

Até agora, 269 cidadãos de Santana da Boa Vista declararam o Imposto de Renda. O número equivale a 33% da estimativa para 2021 na cidade.

Em Caçapava do Sul, 2.382 contribuintes já fizeram o IRPF deste ano. Com isso, temos 44% do total esperado.

Os números em São Sepé são os seguintes: 1.626 declarações até o momento, correspondendo a 42% do número total de contribuintes obrigados a entregar.

Os declarantes de Lavras do Sul seguem na liderança, pois as 553 DIRPFs já finalizadas somam 55% da expectativa para 2021.

Um fraterno abraço a todos.