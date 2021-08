Sabemos por excelência de que nos santos Evangelhos encontramos registrado que uma das características da vocação de cada um de nós é ser luz do mundo. Pois bem, a esse respeito o evangelista São Mateus nos afirma: “Jesus disse a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus” (MT 5, 14 – 16).

Querido (a) leitor (a), sabemos que a luz tem a função de iluminar onde é ou está escuro a fim de que se possa enxergar o que antes não era percebido, tornando clara e confortante a realidade em que vivemos. Jesus mesmo nos diz que nós temos a missão de ser essa luz que revela ao mundo a Luz/Amor de Deus.

Vivemos em um mundo sedento de pessoas comprometidas em ser essa luz que aquece e ilumina as demais pessoas com o coração iluminado, a ponto de serem capazes de iluminar outros corações, de ser luz que desperta outras luzes, de ser fogo que acende outros fogos.

Por isso, somos todos convidados a estarmos atentos às realidades de escuridão que cercam nosso mundo hoje, deixando-nos questionar por tais situações, de modo a se tornarem resposta de luz, tornando-nos, assim, farol da luz de Cristo que habita todo ser humano.

Esforcemo-nos para, juntos, construirmos um mundo iluminado pela luz da justiça, da fraternidade e da reconciliação a fim de ajudarmos a garantir essa luz para todas as pessoas que compartilham nossa Casa Comum.