Vivemos num mundo onde ainda, infelizmente, a indiferença faz parte da vida de muitas pessoas. A indiferença mata! Ela faz com que nos tornemos insensíveis diante da dor e da necessidade do nosso próximo.

Se, por um lado, o olhar da indiferença gera tanto mal, o olhar da compaixão pode fecundar o bem no coração humano, e conferir verdadeiro sentido à vida.

Na parábola do Bom Samaritano, o olhar que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se compromete com o outro. Um olhar interessado, não em si mesmo, mas no bem do próximo, seja ele quem for. O olhar de compaixão gera um “permanecer com” uma presença que salvaguarda, cuida e transforma a vida de quem mais precisa. Não se trata apenas de um olhar de comiseração ou de dó, mas sim de um olhar compassivo, que reconhece a dignidade de cada um, e procura resgatar a imagem e semelhança no rosto dos homens e mulheres desfigurados pelo pecado. Esse é o olhar de Deus manifestado em Jesus Cristo, e deve também ser o nosso olhar! O olhar de Jesus é revelador do olhar Trinitário, de um Deus que gera vida e amor! Todos nós somos convidados e chamados a iluminar nosso olhar com o olhar de Cristo, com um olhar de compaixão.

Durante essa semana, estamos rezando pela Unidade dos Cristãos em toda a nossa Igreja. Nesse tempo marcado pelas polarizações, se faz necessário rezar pela nossa unidade para que possamos ser testemunhas do verdadeiro amor de Deus.

Também saúdo todos os devotos e devotas do DIVINO! Estamos em plena Novena em homenagem ao Divino Espírito Santo em nossa Igreja Matriz. Novena que acontece todas as noites e se estenderá até o próximo sábado, sempre às 19h. No domingo, celebraremos, com muita alegria, o Pentecostes, a vinda do Espirito Santo sobre os Apóstolos reunidos com Nossa Senhora. Desejo que o Divino Espirito Santo ilumine a vida de todas as nossas famílias, e também da ciência, que está empenhada na busca da cura desse vírus que vem ceifando tantas vidas no meio de nós.