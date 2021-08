O prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 2021 começa no dia 16 de agosto, e vai até 30 de setembro.

As pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título de um ou mais imóveis rurais têm a obrigação de fazer a declaração.

O programa da DITR 2021 será disponibilizado no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) nos próximos dias. Basta baixá-lo e instalá-lo em um computador, preencher os dados da declaração, e enviá-la.

Quanto eu vou pagar?

O valor do ITR depende da área da propriedade, do tipo de terra contido nela e do uso ou não das áreas produtivas.

O valor do ITR pode ser parcelado em até quatro parcelas, mas o valor mínimo de cada uma delas não pode ficar abaixo de R$ 50,00.

Isso significa que, se o valor do imposto de uma terra fica abaixo de R$ 100,00, não há como parcelar. Se ele for de até R$150,00, só pode ser feito em duas vezes. Se ficar entre R$150,00 e R$200,00, pode ser repartido em três vezes. E, se for superior a R$200,00, em quatro vezes.

Mais detalhes

Todas as regras para a entrega da DITR/2021 estão definidas na IN RFB 2.040, de 30 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial da União da terça-feira, dia 03 de agosto.

A norma destaca ainda que também está obrigada a entregar a declaração a pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2021 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante.

Valores que Ficam

Na tarde de quarta-feira, dia 04, a Assembleia Legislativa do RS realizou uma reunião na qual foram divulgados os resultados da campanha Valores que Ficam 2021. A iniciativa foi um esforço conjunto da AL, do governo do Estado e de uma série de outras entidades para estimular os cidadãos a destinarem parte de seus valores de IRPF devido aos Fundos da Criança e do Idoso.

O presidente da Assembleia, deputado estadual Gabriel Souza (MDB), falou da criação da campanha Valores que Ficam, em 2019, na gestão do deputado Luis Augusto Lara (PTB).

No primeiro ano, as destinações diretamente na declaração do Imposto de Renda somaram R$ 14 milhões em todo o Rio Grande do Sul. Este valor cresceu para R$ 17 milhões em 2020 e, agora em 2021, chegou a R$ 21,6 milhões.

O encontro reuniu não apenas representantes de instituições públicas, mas também artistas que divulgaram a campanha sem cobrar nada – o comediante Jair Kobe (o famoso Guri de Uruguaiana) e o músico Renato Borghetti.

Representando a Receita Federal, esteve presente nosso superintendente-adjunto, o auditor-fiscal Ademir Gomes de Oliveira e a delegada-adjunta da DRF/Porto Alegre, a auditora-fiscal Anelise Hackbart Porn.