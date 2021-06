Na terça, dia 29, às 9h, temos um evento virtual com nosso superintendente (o chefe da Receita Federal em todo o Rio Grande do Sul), auditor-fiscal Luiz Bernardi, e os superintendentes-adjuntos, os também auditores-fiscais Ademir Gomes de Oliveira e Maria Angélica Flores Orth.

O convite segue aí abaixo, com todas as informações.

Será um grande diálogo sobre vários assuntos. Realmente, um diálogo entre a Receita Federal e a sociedade gaúcha.

Consulta ao segundo lote das restituições 2021

Está aberta, desde as 10 horas da manhã de quarta (dia 23), a consulta ao segundo lote de restituição do IRPF 2021.

No Brasil todo, são 4,2 milhões de contribuintes listados para receber os valores de suas restituições na semana que vem, dia 30 de junho. O soma total de valores que serão restituídos neste mês é de R$ 6 bilhões.

Quem quiser saber se está contemplado neste lote deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” (que é uma opção na capa do site, logo abaixo do banner principal), e clicar em “Consultar restituição”.

Praticamente metade desta lista de junho é composta por idosos e pessoas com deficiência física e mental, que têm prioridade na restituição. Outros 2,9 milhões são contribuintes NÃO prioritários que entregaram suas declarações até o dia 21 de março deste ano.

Parcelamento da multa de atraso do IRPF

Atenção contadores e cidadãos em geral: o parcelamento das multas de atraso da declaração do IRPF, que antes era feito no serviço de Parcelamento Simplificado do site da Receita Federal, agora passa a ser feito dentro do e-CAC.

Especificamente, dentro da opção “Parcelamento – Solicitar e Acompanhar”.

Essa mudança só vale para a multa: o imposto em si segue (por enquanto) sendo parcelado pela sistemática antiga.

Inspetoria do Chuí encontra drogas em tanque de gasolina

No último domingo, dia 20 de junho, equipes da Receita Federal e da Polícia Federal apreenderam 15 quilos de cocaína em um automóvel na BR-471, no Chuí.

O inusitado do caso foi que a droga estava oculta dentro do tanque de combustível.

A apreensão foi realizada com o uso do scanner do Porto de Rio Grande e com a ajuda do faro de uma cachorra K9 chamada Uva.

O condutor foi preso em flagrante.

Uma tonelada de cocaína!

Também agora em junho, a Receita Federal já havia apreendido 1.116 kg de cocaína em um contêiner no Porto de Rio Grande. Esta foi a maior apreensão já feita no local.

A carga, avaliada em 40 milhões de euros, já estava pronta para ser embarcada em um navio com destino à Bélgica.