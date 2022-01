2021 chegou ao fim. A Receita Federal, neste ano, seguiu trabalhando para cumprir sua Missão Institucional: Nós administramos o sistema tributário e aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país.

Este foi um ano marcado por incrementos na arrecadação em quase todos os meses, com recordes históricos obtidos sem aumento de impostos – apenas através do trabalho e do aprimoramento do sistema tributário.

Foi também o ano em que conseguimos fazer a transição para a internet de quase todos os serviços. Esta mudança vinha ocorrendo progressivamente há anos, e foi acelerada em 2020 com a pandemia. Agora, existem funções no site e aplicativos para celulares para praticamente tudo.

Para o ano que vem, esperamos continuar fazendo nosso papel, e avançar ainda mais – resguardando a segurança de nossas fronteiras, a soberania do Brasil, protegendo nossa Economia e garantindo os recursos para o financiamento dos serviços dos quais milhões de brasileiros precisam todos os dias.

Feliz 2022 para todos.

Curiosidade: 2021 foi o ano das retificações

Este ano, tivemos um aumento do percentual de contribuintes na região que precisaram retificar suas declarações do Imposto de Renda.

Em 2020, foram feitas 745 declarações originais em Santana da Boa Vista e, depois, foram feitas 83 retificações – um percentual de 11%. Em 2021, foram 743 originais e 110 retificadoras – quase 15%.

Caçapava do Sul apresentou a mesma curva de crescimento neste indicador: foram 5.535 originais em 2020, com 487 retificadoras (8,8%). Já em 2021, foram 5.676 declarações originais e 708 retificadoras – portanto, um percentual de retificação de 12,5%.

Este foi também o ano dos IRPFs atrasados

Outro dado curioso de 2021 é o percentual de contribuintes obrigados a entregar a Declaração do Imposto de Renda que se atrasaram para fazer o IRPF.

Em 2020, 5.190 caçapavanos fizeram suas declarações dentro do prazo, e outros 345 fora dele. O índice de atrasados foi, portanto, de 6,6%. Em 2021, foram 4.942 declarações dentro do prazo, e outras 734 depois de seu fim, com o índice de atrasos pulando para 14,8%.

Santana da Boa Vista seguiu a mesma tendência. Em 2020, foram 492 declarações no prazo e 53 após a data-limite (ou seja, 7,6% das pessoas fez com atraso). Em 2021, apenas 611 contribuintes fizeram o IRPF dentro do prazo, e 132 fizeram depois, levando o índice de atrasos para 21,6%.