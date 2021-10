Hoje falo sobre mais um livro voltado ao público infantil: Sr. Boaventura, de J. R. R. Tolkien. Quem pensa que ele só trabalhou em sua mitologia está muito enganado. Tolkien também escreveu várias obras baseadas nas estórias que criava para entreter seus filhos quando criança, como Roverando e o próprio Sr. Boaventura, que pode ter um fundo de realidade.

O protagonista da obra, o senhor Boaventura, é uma pessoa que usa chapéus muito altos e está acostumada a andar em uma bicicleta que não tem pedais. E nem precisa, já que ele só anda nela colina abaixo (o que me sugere que nem de bicicleta ele sabe andar…). Um dia, o senhor Boaventura decide comprar um carro. Mas sua experiência na condução de veículos é nula, o que vai levá-lo a viver situações inusitadas e aventuras junto a amigos, vizinhos e até uma família de ursos que ele encontrará em seu caminho.

Conforme o biógrafo Humphrey Carpenter, essa estória teria nascido após Tolkien comprar o primeiro carro e sair em uma desastrada viagem com a família. Mas segundo cita Cristina Casagrande em artigo publicado no site Tolkienista, no site da Universidade Marquette (EUA), que comprou o manuscrito de Sr. Boaventura, diz: “de acordo com a esposa de Michael Tolkien [Joan], a história foi inspirada no carrinho de brinquedo de Christopher Tolkien, e não […] pelos percalços veiculares de Tolkien com o seu primeiro carro”. Michael e Christopher são dois dos filhos do autor.

Sr. Boaventura também foi ilustrado por Tolkien, que incluiu anotações e explicações sobre os desenhos. Algo especial na edição da Harper Collins é que em algumas partes é utilizada uma tipografia desenvolvida exclusivamente para ela e inspirada na caligrafia de Tolkien.

Referências:

TOLKIEN, J. R. R. Sr. Boaventura. Tradução: Cristina Casagrande. 1ed. Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 2020. 112p.

P.S.: Roverando, e Sr. Boaventura são os títulos que as obras receberam ao serem publicadas pela Harper Collins. Quando editadas pela WMF Martins Fontes, os títulos eram Roverandom e Sr. Bliss.