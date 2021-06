Há casos nos quais um contribuinte teve valores de IRRF retidos durante o ano anterior, mas a renda não alcançou a margem que obrigaria a declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física.

Nessas situações, a pessoa pode fazer a sua declaração agora, depois do fim do prazo, sem pagar multa alguma. E tem uma grande chance de receber de volta parte ou todo o valor retido.

Como saber se estou nesta situação?

Basta consultar o demonstrativo anual de rendimentos. Caso você não consiga “decifrar” o documento por conta própria ou tenha dúvidas, a orientação é buscar o auxílio de um contador ou contatar o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) mais próximo.

Ajuda pelo Whatsapp

Para tirar dúvidas e assessorar as pessoas no uso de seus serviços e no cumprimento de suas obrigações, a Receita Federal firmou parceria com diversas instituições de ensino e criou os NAFs.

Um deles, o da Universidade Franciscana, está ajudando as pessoas daqui da região central do Estado, pelo Whatsapp:

(55) 9 9981-5936

Resultados do IRPF

Este ano, pouco mais de 31 milhões de brasileiros declararam o Imposto de Renda de Pessoa Física 2021.

De todas essas declarações, pouco mais de 10 milhões (34% do total) estão na Fila da Restituição, esperando receber valores que serão devolvidos pelo governo às pessoas nos lotes nos próximos meses.

O número de declarações que resultou em Imposto a Pagar é menor: 6,1 milhões, ou pouco menos de 20% do total.

Pouco mais de 1,3 milhão de declarações estão na Malha Fiscal, e os cidadãos que as fizeram precisarão retificá-las ou comprovar com documentos as informações prestadas. Este número corresponde a 4,25% do total entregue.

No Rio Grande do Sul

No total, 2,2 milhões de gaúchos fizeram a declaração do Imposto de Renda este ano.

Destes, 734 mil estão na Fila da Restituição, e vão receber valores.

Outros 530 mil têm Imposto a Pagar.

E 80 mil (3,64%) estão na Malha Fiscal.

Resultados do Concurso Imposto Solidário no Audiovisual

O concurso foi promovido pela Prefeitura de Santa Maria em parceria com a Receita Federal. Cada participante enviou um vídeo de até um minuto de duração, falando sobre a destinação do IRPF na declaração.

No total, 16 vídeos foram inscritos. Os três primeiros colocados foram:

1ª – Natália Librelotto ganhou um Relógio Apple Watch Smartwatch;

2ª – Ana Paula Dunke Kuster ganhou um Aparelho de som JBL Flip 4;

3º – Flávio Garlet Reck ganhou um Fone JBL Tune 500 BT.