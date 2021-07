Como já é do nosso conhecimento, três são as virtudes teologais: FÉ, ESPERANÇA e CARIDADE. Sempre nos faz bem tratar sobre essas importantes virtudes em nossa vida cristã. Hoje vamos tratar da FÉ, umas das virtudes teologais que precisamos praticar ainda mais nesses tempos difíceis e de provações pelas quais estamos passando.

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, as virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Têm a Deus Uno e Trino por origem, causa e objeto.

As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral de todos nós cristãos. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São, também, garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano.

A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela FÉ, o homem livremente se entrega todo a Deus! Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus.

Nós, discípulos de Jesus, não devemos apenas guardar a fé e nela viver, mas devemos também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devemos estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo, inclusive no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da FÉ são requisitos da salvação. Jesus disse: “Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus”! (MT 10, 32-33)

Que nossa FÉ em Deus nos leve a termos mais Esperança, e também nos leve a praticar a Caridade durante a nossa peregrinação terrestre. A vivências das virtudes teologais é um bom Caminho a ser trilhado por todos nós! Está ao alcance de todos.