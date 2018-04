Júlio César de Almeida e Diego Carvalho Locatelli

Foto: Marcelo Marques

Os juízes Diego Carvalho Locatelli (1ª Vara Judicial) e Júlio César de Almeida (2ª Vara) foram empossados na Comarca de Caçapava, na segunda-feira, dia 02. A cerimônia ocorreu no Salão do Júri do Fórum.

O Juiz Diego Locatelli é formado em Direito e com Especialização em Processo Civil. Locatelli é natural da cidade de Taquari e atuou nas Varas de Família e Criminal em Canoas.

O magistrado Júlio César de Almeida é natural de Viçosa (MG). É formado em Direito pela Universidade Federal de Espírito Santo (ES), pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e Mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (PE).

Em 2014 o juiz publicou livro pela editora Juruá intitulado “Retórica dos Silêncios Normativos & Lacunas no Direito – Separação entre Texto e Norma à Luz de uma Releitura de Kelsen”.