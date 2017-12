Começam as obras de reestruturação do Parque da Pedra do Segredo

A empresa YouFree Extreme, responsável pela administração do Parque da Pedra do Segredo, começou durante a semana passada as obras de reestruturação do local.

Conforme Iuberê Dutra Machado, proprietário da empresa, a Prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo, está auxiliando e investindo para arrumar e estruturar o Parque para que os visitantes tenham fácil acesso e mais segurança.

De acordo com o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Erni Rocha, que esteve na Pedra do Segredo para fiscalizar as obras, foram comprados 1.800 metros de cano, que serão colocados para trazer água para o local. Nos próximos dias também será feito um trabalho de roçada com objetivo de limpar a área.

A previsão para abertura e visitação do Parque está previsto para janeiro e conforme Iuberê, inicialmente a empresa irá funcionar de quarta a domingo, das 8h às 17h.

“Vamos oferecer aos turistas diversas atividades, como trilhas, escaladas, rapel e voo livre na Cordilheira do Santa Barbara, a nossa ideia é inovar para atrair cada vez mais visitantes para o Parque”, disse Iuberê.

Comunicação da Prefeitura